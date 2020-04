Musikhuset kan blive ofret i Kulturø-planer

- Venstre kan ikke medvirke til at nedrive »Musikhuset« for derved at skabe plads til nogle parkeringspladser. Det nødvendige antal parkeringspladser kan/skal etableres på en anden måde. Venstre er positivt indstillet overfor evt. at tilpasse Musikhusets facade, så det passer med det kommende byggeri, lyder det fra Lars Carpens.