Musikforedrag om Benny A.

I foredraget fortæller musiker og tidligere højskolelærer Ole Sterndorff om hans liv og kommer med eksempler på hans store mangfoldighed som kunstner. For at føle os i godt selskab med Benny Andersen skal vi sammen med Ole Sterndorff synge nogle af Benny Andersens dejlige tekster og læse nogle af hans digte. Der bliver mulighed for at se i nogle af de over 60 bøger han har udgivet.