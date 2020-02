Musikcafe fejrer genforeningen

VÆRLØSE: Fredag den 28. februar kl. 15 åbner Værløse Kirke endnu engang dørene til en hyggelig stund med musik, kaffe og fællessang. Eftermiddagen byder på kammermusik af Telemann og Quantz ved kvartetten Anne-Mette Nielsen, blokfløjte, Thomas Michelsen, tværfløjte, Ib Oscar Jørgensen, viola da gamba og Lene Rasmussen Hesdorf, cembalo. Johan Joachim Quantz er måske ikke så ofte spillet , men har komponeret rigtig meget for fløjte. Quantz var nyskabende med sin fremstilling af fløjter og mest kendt for sin bog om opførelsespraksis og fløjteteknik i det 18. århundrede. Søndag den 1. marts kl. 16 besøger den danske Salmeduo Værløse Kirke med sit nye program "Du skønne land". Det er i år 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Store dele af den danske sangskat blev skabt under påvirkning af opgøret om hertugdømmerne og de efterfølgende genforeningsbestræbelser - sange der afspejler udviklingen af Danmark til det vi kender i dag. Den Danske Salmeduo består af Christian Vuust på saxofon og Hans Esbjerg på klaver. I efteråret 2019 udgav duoen en kombineret cd- og bogudgivelse af denne musikalske fejring "Du skønne land- Genforening og fællessang i nyt lys". Der er som altid fri entré til begge koncerter.