Musikanlæg stjålet fra bil

112 En Volkswagen Passat har i weekenden været udsat for indbrud. Bilen holdt parkeret på Ryetvej i Værløse, og indbruddet skete mellem lørdag kl.13 til søndag kl.12.15, hvor der blev stjålet et musik-og navigationsanlæg. Tyven(e) skaffede sig adgang ved at knuse en siderude. Det oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten. lmv