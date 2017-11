Lars Carstensen vil have musik i børnenes hverdag fra fireårsalderen. Foto: Privatfoto

Musik til alle børn i Furesø

Furesø - 15. november 2017 kl. 18:42 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»I Furesø skal alle børn lære at spille musik fra de er fire år.

Sådan lyder et forslag fra den konservative borgmesterkandidat Lars Carstensen.

Han ser mange fordele i at børn får musikundervisning i en tidlig alder.

- Børn som spiller musik bliver hurtigere skoleparate og alt tyder på at de får bedre indlæringsmuligheder. Derfor ønsker vi at bringe musikundervisningen på banen fra børnene er små, lyder det fra Lars Carstensen, som har hentet inspiration fra et stort forsøg i Hjørring Kommune.

Lars Carstensen ser forslaget som en del af en større investering i folkeskolen.

- Det konservative udspil om musikundervisning er et led i vores bestræbelser på at investere i folkeskolen, siger Lars Carstensen.

- Vi vil arbejde med musikudspillet i den kommende valgperiode. Hvis det er op til mig, vil vi have det fuldt indfaset, inden den kommende valgperiode er slut. Men lad os nu se om, de andre partier er med på idéen.

Furesø Musikskole modtager forslaget med glæde.

- Generelt kan man sige at det er er godt at starte musikundervisning tidligt, fordi børn i tidlig alder har et meget stort potentiale til at udvikle hjernen, og når de spiller musik udvikler de sig kognitivt, motorisk og også følelsesmæssigt, siger Jes Gram, leder af Furesø Musikskole og fortsætter:

- Hvis det bliver aktuelt deltager vi gerne fra musikskolens side i et prøveforløb med undervisning af børnehavebørnene. Vi mener at det vil gøre børnene mere modne til at modtage skoleundervisning.

Sympatisk forslag

Formanden for Kultur- Fritid og Idrætsudvalget, Helle Katrine Møller fra Det Radikale Venstre, kalder forslaget sympatisk.

- Sjældent har man hørt et mere sympatisk forslag.Mange undersøgelser viser, at især udsatte børn og unge profiterer godt af at lære at beherske et instrument og ikke mindst lære at spille sammen med andre, siger Helle Katrine Møller og fortsætter:

- Vi radikale mener, at de kreative fag skal opprioteres i skolen. Gerne i samspil med musikskolerne, men forslaget vil selvfølgelig kræve en betragtelig budgetudvidelse, som naturligvis vil kræve nedskæringer på andre område. Det bliver spændende at høre de konservatives bud på, hvor pengene skal findes, når valgkampen er overstået, siger Helle Katrine Møller.

Lars Carstensen er dog klar med en finansieringsmodel.

- Det kan implementeres som en forlængelse af et tilbud, som musikskolen allerede har haft, hvor der er et samarbejde med daginstitutioner, som stiller plads til rådighed for undervisningen. Det er trange tider i kommunens økonomi, så der vil være et element af forældrebetaling, men det er vores ambition at alle kommer med. For at få erfaringer med det foreslår vi en forsøgsordning, så der kan samles erfaringer til en bred implementering, siger Lars Carstensen.