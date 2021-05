Musik og kunst i Farum Kulturhus

"Det er ikke nogen nyhed, at der er musik og kunst i Farum Kulturhus, men det er alligevel ikke altid, at man oplever malende musikere og musik på en gang. Det er lige netop, hvad der sker 22. maj fra kl. 11.30, og der er fri entre," skriver Farum Kommune i en pressemeddelelse

Kl. 11.30 bydes der velkommen hos Frk. Fryd i caféen, og herefter er der foyerkoncert med Baun on Beatles. Baun on Beatles er en jazztrio, der har specialiseret sig i at fortolke udvalgte Beatles sange med personlighed, respekt og nerve. Det er klassikere med et tvist, og det er godt!