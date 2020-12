Se billedserie Foto: Jens Berg Thomsen

Mulig chikane af cyklister: Tykke stammer spærrer skovsti

Inden for de seneste måneder er der dukket bunker af stammer op, der spærrer en skovsti i Ryget Skov. Det har Ludolf Petersen lagt mærke til. 'Selvom jeg flytter dem, kommer de tilbage"

Furesø - 29. december 2020 kl. 09:47 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Omkring hveranden dag går Ludolf Petersen tur i Ryget Skov, som ligger tæt på hans hjem i Værløse. Det gør han på en skovsti i den sydlige del af skoven, der ligger helt i udkanten af skoven. Ludolf Petersen nyder gåturene, men inden for de seneste måneder har han lagt mærke til tykke træstammer, der flere steder spærrer skovstien. I et af tilfældene er det en hel bunke, der er lagt ud.

Startede forsigtigt Ludolf Petersen tror, at det er ment som en chikane mod cyklister, selvom det er helt lovligt at cykle på skovstien.

"Hvad skulle det ellers være end mod cyklister. Det startede forsigtigt med et par enkelte pinde, og så blev det værre og værre. Først begyndte jeg at fjerne dem, men de blev lagt ud igen. Til sidst opgav jeg at rydde dem op. Det kan ikke være børn, der gør det, for det er de for tunge til," siger han til Furesø Avis.

Ludolf Petersen tilføjer, at han aldrig har set en cyklist på sine gåture, men han har dog set spor fra cykler.

"Så de må komme der en gang imellem," siger han.

Opslag på Facebook For nyligt fik Ludolf Petersen nok af at se stien blive spærret, og han lagde derfor et opslag op på Facebook-gruppen '3500 Værløse' med billeder fra skoven. Opslaget har givet mange kommentarer, og nogle fortæller, at det samme sker i andre skove som for eksempel i Lille Hareskov. En anden tror i stedet, at det kan være ryttere, der har lagt stammerne ud til springtræning. Ludolf Petersen fortæller, hvorfor han til sidst lagde et opslag op.

"Jeg syntes, at nu måtte det snart være nok, og måske kan personen se, der bliver holdt øje med det. Jeg synes også, at det er for dårligt for gangbesværede, der kommer i skoven," siger han.

Kan være farligt Ryget Skov hører under Naturstyrelsen og arealkoordinator Charlotte Mølgaard fortæller, at hun ikke kender til chikanen i skoven.

"Jeg har ikke været der for nyligt, og der er ingen, der har henvendt sig om det," siger hun.

Hun advarer dog kraftigt mod at sætte forhindringer op for cyklister, da det kan sætte andres liv og førlighed på spil.

"Stien bliver brugt til både at cykle og gå på, og man skal ikke lave chikane for andre, hverken med grene eller andet. Det er en rigtig dårlig idé for sikkerheden."

Charlotte Mølgaards oplevelse er ikke, at der bliver cyklet meget på strækningen. Hun fortæller, at forhindringer mod cyklister også finder sted i andre skove.

"Det er ikke første gang, at vi hører, at der bliver lagt chikaner ud mod cyklister i skovene, men det er første gang i Ryget Skov," siger hun.

Charlotte Mølgaard, Naturstyrelsen