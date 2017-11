Gratulanterne står i kø for tiden, selv når Muhammed Bektas går en tur på Farum Hovedgade er der tid til en krammer og en lykønskning.

Muhammed klar til gå i lære

Furesø - 23. november 2017 kl. 18:34 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

22-årige Muhammed Bektas var valgets store åbenbaring med 520 stemmer. Det 6. højeste antal personlige stemmer i kommunen. Men han går ydmygt til værks.

- Nej, jeg skal ingen formandsposter have. Jeg håber på en plads i et udvalg hos en rutineret politiker, som jeg kan komme ind under vingerne på. Jeg skal lære en masse om de uskrevne regler i politik, siger Muhammed Bektas.

Knægten fra Langhuset er fungerende formand for Furesø Ungeråd og har været med til at stable DSU-afdelingen op i Furesø, men han gør sig ingen illusioner om, at han ved alt om lokalpolitik.

- Godt nok har jeg været politisk aktiv i lang tid, men i byrådet skal man også være enige om tingene. Jeg glæder mig til at lære, siger Muhammed Bektas, som læser økonomi på Københavns Universitet.

Han var ikke den eneste unge kandidat, der fik en godt valg.

Den 18-årige konservative kandidat Cecilia Zade Iseni fik imponerende 237 personlige stemmer og er 1. suppleant til den konservative byrådsgruppe.

Ligeledes 18-årige Sofia Katrine Rosenvinge fik 95 personlige stemmer, og er 1. suppleant til Liberal Alliances enlige byrådsmedlem Ole Holleufer.

Et imponerende resultat for de unge kandidater, som ikke har mange jævnaldrende boende i kommunen.

- Jeg tror det handler om, at mange vil have et frisk pust i byrådet, lyder det fra Muhammed Bektas.