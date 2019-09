Movia udvider service i Furesø med plusture

Movia udvider servicen i Furesø med plusture.

Furesø - 30. september 2019 kl. 18:45 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 1 oktober får pendlerne i en række kommuner mulighed for at bruge Movias system med Plustur.

Det betyder, at du kan bestille en plustur via rejseplanen, når bus og tog ikke rækker hele vejen. Ordningen er for alle.

Furesøborgere vil automatisk blive tilbudt plustur på hele eller dele af rejsen, når man søger i rejseplanen. Tilbuddet får man, hvis bus og tog ikke rækker hele vejen. Ordningen er åben for alle uafhængigt af, hvilken kommune man bor i. Plusturen skal bare både starte og slutte i en kommune med plustur.

Plustur starter ved havelågen og kører borgerne til et skiftested, f.eks. en station eller et busstoppested, hvor man nemt kan komme videre med bus og tog - eller omvendt. Det hele foregår via rejseplanen, som sørger for at blande plustur, bus og tog på den mest optimale måde. I de få tilfælde, hvor det ikke er muligt at tage bussen eller toget på dele af rejsen, får man tilbudt plustur hele vejen.

Med plustur bliver man hentet af en chauffør i én af de biler, der kører for Flextrafik. Nogle af bilerne har et gult Movia design, mens andre kan kendes ved, at der i vinduet er et Flextrafik skilt. Turen har en fast pris på 21 kr. uanset hvor langt man skal. Man skal betale med betalingskort, når man bestiller turen. Man bestiller turen på en særlig hjemmeside, og man skal bestille senest to timer inden, man skal afsted.

- Grøn mobilitet og alternativer til bilen er ét af de indsatsområder, vi i Furesø vægter højt i vores arbejde med bæredygtighed og FNs verdensmål. Her kan kombinationen af en Plustur og bus eller S-tog være det reelle alternativ til bilen for alle dem, der egentlig gerne vil bruge den kollektive trafik, men ikke lige har lyst til eller mulighed for at springe på cyklen. Derfor ser jeg store potentialer i ordningen blandt andet for beboerne i vores nye byudviklingsområde på Flyvestationen,« siger Lene Munch-Petersen (S), formand for Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling i Furesø Kommune.