Klubmanager Kristian Grøn noterer sig med tilfredshed, at Hareskov-Værløse Tennisklubs mere end 50 år gamle motinionistturnering har vokseværk. Foto: Mikkel Kjølby

Motionistturnering har fået vokseværk

Furesø - 08. juni 2021 kl. 11:20 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

VÆRLØSE: På væggen i Hareskov-Værløse Tennisklubs lækre klubhus på Ll. Værløsevej hænger en del papirer med navne, rækker og kolonner. Det ser tilforladeligt ud. Men bare de hvide papirer gemmer sig en gigantisk succeshistorie.

Motionistturneringen blev sat i gang i 1971, kort efter klubben flyttede ind på det nye anlæg. Lige siden har medlemmerne dystet om op- og nedrykning.

Alene i herresingle er der syv puljer med 66 spillere. Samlet set er op mod 200 medlemmer med i turneringssystemet fordelt på alle fem kategorier.

- Hareskov-Værløse Tennisklubs motionistturning er i tenniskredse, sammen med vores flotte tennisanlæg, blevet et vartegn for klubben. Turneringen sikrer høj aktivitet og social sammenhængskraft på tværs af alder, køn og spillemæssige niveauer. Flere klubber har forsøgt at kopiere turneringskonceptet, dog uden at have opnået samme succes. Det er uvist, hvorfor det ikke virker på samme gode måde i andre klubber. Medlemmerne i HVT ville lave oprør, hvis motionistturneringen ikke blev gennemført, fortæller Henrik Kaltoft, formand for Hareskov-Værløse Tennisklub.

Klubmanager Kristian Grøn har aldrig set noget lignende.

- Den turnering er helt unik. Jeg kender i hvert fald ikke til andre motionistturneringer, som fungerer på den måde med op- og nedrykning, siger klubmanager Kristian Grøn.

For en ting er de drabelige dyster i højt humør. I virkeligheden indtræffer magien først efter kampen er spillet. For så sætter man sig ned sammen og drikker en kop kaffe eller en øl.

- Vi oplever at få nye medlemmer, som melder sig ind for at spille med i turneringen. Hvis man er ny i byen og klubben, er det en god måde at møde andre på. Det giver et godt socialt liv i klubben. Der er nærmest ikke frafald fra turneringen, og de sidste år er der kommet flere til, fortæller Kristian Grøn.

Logistikken kan til gengæld være et problem. Udendørssæsonen strækker sig kun fra medio april til medio september og med op til 11 deltagere i en pulje, skal der virkelig spilles til for at nå det.

- Heldigvis er vi begunstiget af, at flere medlemmer ikke er arbejdsramt længere og derfor kan spille om formiddagen, lyder det lunt fra Kristian Grøn.

Klubbens sociale liv finder sted i Café Otto - opkaldt efter klublegenden Otto Buchwald. Forpagter Ole Rintza har dagens ret på hverdage, smørrebrød i weekenden og som det helt store clou, er der grillaften hver onsdag.

- Klubben prioriterer caféen højt og giver driftstilskud. Medlemmerne er flinkt til at bakke op om caféen. Især om onsdagen er der pakket på terrassen. Denne dag skal man bestille bord, hvis man vil spise i caféen, siger Kristian Grøn.

Klubben råder over ti grusbaner i Værløse og to i Hareskovby. For nogle år siden var medlemstallet stabilt omkring 700, men de sidste år er det myldret ind med nye medlemmer. I dag er medlemsstop for voksne, idet HVT har nået 870 medlemmer.

- Vi har allerede en venteliste. Hvis vi åbnede sluserne, ville vi nå 1000 medlemmer. Vi har især fået fat i den generation, som har boet i København mens de studerede, men nu er vendt tilbage til Værløse. Det er meget glædeligt, forklarer Kristian Grøn, som giver sit bud på, hvorfor klubben har medlemsfremgang.

- Klubben har en god økonomi, og så bestyrelsen haft modet til at fastansætte personale, så medlemmerne oplever en god service. Fokus er på, at der skal være tilbud til alle medlemmer. Lige fra eliten til den femårige eller pensionisten, siger Kristian Grøn.

Efter samme koncept har Hareskov-Værløse Tennisklub valgt at indstifte en ny turnering, Furesø Open. Den afvikles i uge 27 og har rækker lige fra eliten til motionister, veteraner og ungdomsspillere.

- Vi havde premiere sidste sommer i reduceret omfang pga. corona. I år kører vi for første gang en fuld turnering med en forventet deltagerantal på 500, siger Kristian Grøn.

- Vi har tidligere været vært for danske mesterskaber, men det kræver mange ressourcer, og medlemmerne kan kun kigge på. Vi stræber efter at ramme et koncept, hvor der er plads til alle, forklarer Kristian Grøn.