Susanne Mortensen skal vænne sig til en ny rolle i byrådet, men erklærer sig klar at fortsætte med nye opgaver.

Send til din ven. X Artiklen: Mortensen klar til nye opgaver Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mortensen klar til nye opgaver

Furesø - 08. december 2017 kl. 10:36 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag formiddag i sidste uge offentliggjorde borgmester Ole Bondo Christensen (S) den endelige konstitueringsaftale og for de fleste indeholdt dokumentet en særdeles stor overraskelse.

Viceborgmester Susanne Mortensen (K) fik nemlig ikke pladsen som formand for Social & Sundhedsudvalget (SSU). Den gik i stedet til den nyvalgte socialdemokrat Matilde Powers. De konservative formandsposter gik til Lars Carstensen og Egil Hulgaard. Det var lidt af en bombe.

- Sådan er det politiske spil. Nogle gange vinder man, andre gange taber man. Det er et vilkår, lyder det fra Susanne Mortensen, som af hensyn til sine vælgere følger sig nødsaget til at understrege følgende.

- Det var ikke min beslutning, at jeg ikke fortsætter som formand for SSU. Det var ikke det, jeg ønskede.

Susanne Mortensen har end ikke fået plads i det nye SSU, som hun har været formand i hele Furesø Kommunes levetid. De fire øvrige medlemmer af det nuværende udvalg opnåede ikke genvalg og dermed bliver der tale om et helt nyt udvalg i den kommende periode.

- Det ærgrer mig, at jeg ikke får mulighed for at fortsætte arbejdet i udvalget, hvor vi har sat en masse væsentlige opgaver i gang. Der er ikke sikret kontinuitet i det nye udvalg, siger Susanne Mortensen.

Når alt det er sagt, så er Susanne Mortensen mere end klar til at kaste sig over nye opgaver.

Hun har fået næstformandsposten i udvalget for Skole & Ungdomsuddannelser og bliver medlem af udvalget for Miljø, Natur og Klima. Dertil kommer en formandspost for et udviklingsudvalg, som skal håndtere boligsociale udfordringer samt en række bestyrelsesposter.

- Jeg kan sagtens få øje på, at jeg samlet set har fået mange spændende opgaver. Jeg glæder mig for eksempel meget til at blive en del af udvalget for Skole & Ungdomsuddannelser. Pladsen i udvalget for Miljø, Natur & Klima hænger godt sammen med nogle af mine bestyrelsesposter og at jeg har været formand for Furesø Forsyning i den sidste periode, siger Susanne Mortensen, som lover at fortsætte byrådsarbejdet med samme energi som hidtil.

- Jeg plejer at finde det positive i det, som er, og det er også den tilgang, jeg vælger at have her. Borgerne skal bestemt ikke forvente mindre af mig.