Mortens rumrejse i Galaksen - Fra ubeskrevet blad til frisk teenager med appetit på livet

19. januar 2021 Af Mikkel Kjølby

Der var mange årsager til, at Værløse Kommune i starten af 2005 besluttede af opføre et kulturhus med teatersal i forlængelse af Værløse Bibliotek.

Syvstjernescenen havde utidssvarende forhold i Syvstjerneskolens teatersal. Der var udsigt til en kommunalreform, hvor en sammenlægning med sportsbyen over dem alle, Farum, syntes sandsynlig. Og så var det en tid med lyst til større armbevægelser og ambitioner end tidligere med den nyvalgte Venstre-borgmester Jesper Bach i spidsen.

Ud af alle tankerne kom visionen om et unavngivet kulturhus. Og så skulle man bruge en ny kulturchef, men i modsætning til tidligere ville man have en ung profil. Derfor kom 35-årige Morten Mathiesen til jobsamtale.

Han havde hverken lederuddannelse eller et stort navn. Det var en kæmpe overraskelse, at den unge mand med det skæve smil og den afslappede påklædning blev valgt ud af de 147 ansøgere.

- Jeg kom til jobsamtale foran hele banden. Der var 10-12 personer tilstede i lokalet, hvilket var meget usædvanligt. Det var repræsentanter for alle de forskellige foreninger og interessenter, men det slog mig ikke af pinden. Jeg levede af at tale foran store forsamlinger som publikumsopvarmer til TV-programmer, erindrer Morten Mathiesen.

Han regnede ikke med at få det attraktive job, og derfor havde han egentlig blot en kraftig opfordring til ansættelsesudvalget.

- Dengang var der tradition for at ansætte en skuespiller eller en anden kendt person som leder for kulturhuse, selvom de måske ikke havde forstand på det. Jeg opfordrede udvalget til ikke at gå den vej, siger Morten Mathiesen.

Der blev åbenbart lyttet. For han fik jobbet. Og så stod han der med et halvfærdigt hus. Der var nok at rive i.

- Huset åbnede først et halvt år senere, men det stod klart, at mange beslutninger var taget for hurtigt med hensyn til det byggetekniske. Det brugte jeg meget tid på. Men jeg brugte også meget krudt på at finde ud af, hvad interessenterne ville med huset. Jeg fandt ud af, at der ikke var de store, faste rammer. Så kørte jeg bare på, siger Morten Mathiesen.

Han ansatte folk, økonomidame, pr-medarbejder, tekniker osv. Det hold er stort set det samme i dag. Kun Ulrik Münster-Swendsen har forladt Galaksen til fordel for et job som leder af Gjethuset i Frederiksværk.

- Jeg byggede holdet op og fik fat i samarbejdspartnerne, som skulle være i huset. Det var vigtigt, at de fik en forståelse af, at jeg ikke var ude på at tage noget fra dem, men var ude på at gøre det større.

Furien eller ???

Der var mange planer for anvendelsen af det nye kulturhus. Biografdirektør Keld Petersen havde lagt billet ind på gallaforestillinger med plads til 460 gæster, men husets lydsystem kunne ikke følge med. Der var otte sekunders efterklang.

Sådan var der mange ting, som enten kunne lade sig gøre eller ikke lade sig gøre. Efterhånden gav det sig selv.

Sådan blev det også med stedets navn. Kommunen udskrev en navnekonkurrence. Det væltede ind med forslag. Men praktiske årsager forhindrede de fleste af dem. I stedet blev der hyret en konsulent. Han kom på tanken om, at huset skulle kaldes »Furien«. Med reference til Furesøen og et finkulturelt segment.

Morten var ikke begejstret.

- Hvis Furien var blevet stedets navn, så havde vi nok levet med det, men jeg kunne ikke se det for mig. Jeg syntes ikke, at der var folkeligt i forhold til, at jeg så huset, som et sted for alle kommunens borgere og ikke kun en lille elite. Jeg kom så med idéen om, at det kunne hedde Galaksen, men regnede ikke med, at politikerne ville købe den. Det lykkedes mig at overtale dem, siger Morten.

Og så gik det ellers over stok og sten. Pædagogisk Central blev omdøbt til Satelitten. De frivillige blev kaldt astronauter. Erhvervsklubben fik navnet Mir osv.

- Man kunne sætte pick-uppen i en rille rent grafisk. Det gav identitet, vurderer Morten Mathiesen.

Identitet var nemlig udfordringen med et væld af eksisterende kulturhuse indenfor kort afstand. Artisterne havde og har fortsat nok at vælge imellem, når de tager på turné. Og Galaksen skulle lige stå sin prøve.

- Vi får intet forærende. Når vi lander en af de store fisk, er det så fedt, men det er en kamp. Bookerne har rigeligt med steder at sælge deres store artister til, men stille og roligt fandt de ud af, at vi havde plads til 440 ved en siddende koncert og 800 til stående koncert. Nu har hele korpset af danske stjerner været her flere gange. Og så har vi heldigvis fået et andet lydsystem bygget til lige præcis vores rum. Nu vil kunstnerne rigtig gerne spille i Galaksen.

Rutinen satte ind

Der skulle gå fire-fem år, før personalet i Galaksen konstaterede, at evalueringsmøderne var blevet rutine. Der skulle ske noget nyt.

- Efter fire-fem år begyndte vi at tænke i egne produktioner. Vi fik etableret Borgerscenen, Bigband-Battle, Ungemusical og meget mere. Det gjorde, at vi gik fra at være et klassisk spillested til at være en forstærkende kulturhybrid. Siden er der kommet mange flere aktiviteter til. Der er eddermaneme knald på med danseskole, yogahold, repair café, lørdagsjazz, teaterskole osv., fortæller Morten Mathiesen.

Men ikke desto mindre manglede der ligesom noget. Galaksens serveringsbod holdt kun åbent ved de store arrangementer. Der måtte gøres noget. Løsningen blev, at Galaksen åbnede sin egen café. Den fik navnet Café Cassiopeia.

- At vi har vores egen café er sindssygt vigtigt, fordi der skal være et naturligt sted at få en kop kaffe i et kulturhus. Desuden er caféen blevet indgangspartiet til vores aktiviteter. vi får mange henvendelser gennem caféen, som vi ikke fik tidligere, fordi det var svært at finde kontoret nede i kælderen, forklarer Morten Mathiesen.

Galaksen nærmer sig de 15 år. En stor teenager med mod på livet, men med plads til udvikling.

- Set i forhold til andre kulturhuse er vi fortsat et ungt hus. Nu ved vi, hvad vi brænder for, hvad vi er gode til og hvad vi lykkes med. Vi har ikke så travlt med at please, men tør godt tage egne initiativer, vurderer Morten Mathiesen.

Mere udvikling

Det står allerede klart, at Galaksens udvikling ikke stopper her. Byrådet har besluttet, at Egnsteatret Undergrunden skal lukkes. Til gengæld pusler kommunen med planer om at etablere et kreativt ungemiljø omkring Galaksen.

Den tanke er opstået, fordi Galaksen har et forrygende samarbejde med Ungdomsskolen og Musikskolen.

- Det er helt op til politikerne, hvad der skal ske. Jeg synes, det er en skidegod idé. Alle generationer kan sagtens være under samme tag. Samtidig med at man går ind og understøtter samarbejdet mellem Galaksen, Ungdomsskolen og Musikskolen. Det samarbejde er helt unikt og er et fantastisk fundament for sådan et projekt, lyder det fra Morten Mathiesen.

Galaksens kommende udvikling fra stor teenager til voksenalderen vil vise om et sådan projekt er bæredygtigt.