Mogens Houman var med da kontroltårnet åbnede og lukkede

Furesø - 26. oktober 2019

Kontroltårnet på Flyvestation Værløse har på mange måder altid været en skygge i Mogens Houmans liv. Da han i 1979 flyttede ind på Bringekrogen kunne han skimte kontroltårnet ud af sit soveværelsesvindue. Dengang var det også hans arbejdsplads. Han var på arbejde i tårnet, da det åbnede i september 1979, og han sad i baggrunden og kneb en tåre, da hans kollega ved midnat den 31. marts 2004 lukkede tårnet ned.

- Der var en redningshelikopter i luften, men tårnet skulle lukkes præcis på slaget midnat. Min kollega satte Kim Larsens »Om lidt blir der stille« til at spille ud i radioen. Der sad to granvoksne mænd og tudbrølte, erindrer Mogens Houman.

Mange år senere kom han forbi bofællesskabet Mageløse, som nu ejer kontroltårnet. Han faldt i snak med de kommende beboere, som opfordrede ham til at holde et foredrag om kontroltårnet.

- Når jeg gør noget, så gør jeg det 200 procent. Det tog mig et halvt år at lave foredraget, men det blev også en succes. Allerede ugen efter ringede Novo Nordisk og ville have mig derud. Siden er det gået fra mund-til-mund. Jeg har holdt 27 foredrag, fortæller Mogens Houman.

Foredraget handler om flyvekontrol, men også om livet i Flyvevåbnet og på Flyvestation Værløse.

- Jeg lever mig ind i det. Jeg er drivvåd af sved efter foredraget og sover rigtig godt om natten, for jeg er helt udmattet efter sådan et foredrag, forklarer Mogens Houman.

Nu er han blevet indstillet til Furesø Kommunes Kulturpris for sine medlevende foredrag.

- Det er jeg naturligvis meget stolt over, siger Mogens Houman, som også har forfattet godt 200 noveller om sine oplevelser. Dem kan man læse på hans Facebookprofil.

Sjællands største arbejdsplads

Der vil for altid være et romantisk skær over Flyvestation Værløse, som blev lukket som operativ base i 2004, og i dag er åbent for offentlighed.

Det var i mange år Sjællands største arbejdsplads. Godt 3200 arbejdede indenfor hegnet, da aktiviteterne var på sit højeste.

Mogens Houman kom til Værløse i 1977, da han flyttede fra Flyvestation Skrydstrup for at supplere flyvelederuddannelsen med en officersuddannelse på officerskolen på det gamle seminarium.

- Da vi flyttede ind på Bringekrogen kunne man se Kontroltårnet ud af vores soveværelsesvindue. Dengang troede jeg, at her ville jeg arbejde, indtil jeg blev båret ud, men sådan fungerer en militær karriere ikke, forklarer Mogens Houman.

Som Flyveleder på Flyvestation Værløse var der meget at se til. I dagtimerne var der tre flyveledere på vagt. Om natten kun en enkelt.

- Der var temmelig meget flyveaktivitet. Det var den eneste mililtære flyvestation på Sjælland og blev derfor brugt meget til øvelser. Der var transportfly, redningshelikopter, politihelikopter og så var Værløse et populært mål for udenlandske flyvere. Især fredag formiddag kom der mange, for så kunne de først flyve tilbage mandag morgen, og havde weekenden i København, siger Mogens Houman og fortsætter:

- Det var dedikerede mennesker, som arbejde på flyvestationen. Vi havde ingen slappere. Folk følte, at det var en støtte til samfundet.

Mogens Houman var flyvelederen, der tog beslutningen om at lade syv civile rutefly lande på Flyvestation Værløse, da samtlige civile lufthave i Danmark og Sydsverige lukkede ned på grund af tåge.

- Det fik jeg meget ballade for, men jeg ville gøre det samme i dag. Et fly på jorden er et sikkert fly. Men det er klart, at det var besværligt, at få alle passagerne videre til togstationerne, og så er militært og civilt brændstof ikke det samme, så det tog noget tid, før de civile fly kom videre, fortæller Mogens Houman.

Mogens kom videre i karrieren, som rektor for den militære del af flyvelederuddannelsen ved Kastrup Lufthavn og har siden haft et væld af udstationeringer og fine poster, inden han for 11 år siden gik på pension.

Det var således også ham, som sendte to F16-jagere på vingerne for at eskortere landsholdet hjem efter EM-triumfen i Göteborg i 1992. Det fik han også en del ballade for, men siden er den slags blevet kotyme.

Sikkerheden først

Mogens Houman har i det hele taget sin del af verbale øretæver. Som ung flyveleder kritiserede han ofte udstyret og havde fokus på sikkerheden. Det fik betydning for Kontroltårnet i Værløse, da det gamle tårn fra 1942 skulle erstattes.

- Jeg opfordrede ledelsen til at tage brugerne med på råds og blandede mig hele tiden. Jeg var derfor med til at lave den indvendige indretning af tårnet. Jeg protesterede også imod, at tårnet skulle være rundt, men sådan blev det. Det betød, at vi skulle finde runde møbler, og sådan nogle var der ikke, så man stoppede med at lave runde kontroltårne. Værløse var det sidste, lyder det med et smil fra Mogens Houman.

Han pointerede endvidere, at tårnet var en brandfælde, idet der kun var to veje ned. Og hverken den indvendige trappe eller elevatoren kunne bruges i tilfælde af brand. Derfor blev der også lavet en udvendig trappe, som dog er pillet ned i dag.

Man skulle tro, at Mogens Houman var bitter eller ærgerlig over, at Flyvestation Værløse blev ofret i en politisk studehandel, som sendte al militær flyvning til Jylland, men sådan er han ikke indrettet.

- Man skal se fremad og ikke tilbage. Desuden havde jeg set den udvikling komme i lang tid. Tænk på, at de store Herculestransportfly stod og lavede motorprøver to timer om natten. Rystelserne kunne mærkes helt til Hareskovby. Lukningen var kommet uanset hvad, vurderer Mogens Houman.

I stedet har han kastet sig over sin foredragsvirksomhed og kommer ofte i pensionistforeningen i Hangar 2. Han er heller ikke bleg for at give sin mening om fx. veteranflyvning på flyvestationen til kende. Og så er flyvestationen ikke mere lukket end at.....

- I en krisesituation bliver den åbnet lige på sekundet, siger Mogens Houman.