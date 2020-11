Møller debuterer som forfatter med roman om en topfrustreret kvinde

- Hun er ikke i stand til at skelne mellem kærlighed til sin mand og til den hvide villa i Virum. Som mange andre kvinder har hun et behov for at blive set på med en mands blik, fortæller Helle Katrine Møller, som gemmer sig bag forfatternavnet H.K. Møller.