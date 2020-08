Se billedserie Et par godbidder og naturlig flair for jobbet, så er den i vinkel. 17-årige Christopher er et naturtalent som dyrepasser. Skolelandbruget vil hjælpe den unge mand fra Farum. Foto: Kim Rasmussen.

Send til din ven. X Artiklen: Mødet med Skolelandbruget ændrede Christophers livsbane Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mødet med Skolelandbruget ændrede Christophers livsbane

Furesø - 15. august 2020 kl. 12:02 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skolelandbrugets leder Johnny Skjoldborg Krog retter sig op og peger.

- Kig lige over til grisestien. Christopher har trænet grisebasserne i at sitte. Det er så sjovt, siger han med det største smi på læberne.

Og ganske rigtigt parerer de to små grisebasser ordre fra den sorthårede knægt, som tilsyneladende har et usædvanligt godt tag på dyr.

- De to små grisebasser kan godt. De to store kunne også i et par uger, så gad de ikke mere, forklarer Christopher Albæk.

Den unge mand fra Farum har til gengæld ikke haft det let på skolebænken.

- Jeg kan godt sidde stille, men det der med at være inde i klasseværelset hele dagen. Det er ikke mig. Jeg gik også altid kold i det, når jeg skulle fremlægge. Det øver jeg mig i herude, forklarer Christopher.

I oktober 2019 blev det for meget. Den skoletrætte knægt ville prøve noget andet. Skolen sendte ham ned til Skolelandbruget.

- I starten kom han halvanden time hver tirsdag, og det var med pædagog. Det udviklede sig hurtigt til at være her to hele dage på egen hånd. Det sidste halve år har han været her hver eneste dag. Han står klar klokken 7 for at åbne gården, og han lukker om eftermiddagen, fortæller Johnny Skjoldborg Krog.

Christopher skal tilbage på skolebænken, men det bliver på en god måde.

- Nu er det aftalt, at Christopher skal gå i skole hver fredag. Han skal have noget matematik og dansk. De andre dage laver han lektier, når vi andre laver administrativt arbejde på computeren, fortæller Johnny.

Christopher er ikke det eneste unge menneske, som har sin gang på Skolelandbruget.

- Vi har 11 børn tilknyttet. Mit mål er, at når de går hjem om eftermiddagen, skal de have mere selvværd, end de havde om morgenen, siger Johnny med et smil.

Dyrepasser som mentor

For Christopher var mødet med dyrene en ting. Noget helt andet var at møde mennesker, som han kunne spejle sig selv i. Han faldt ofte i snak med Dyrepasser Morten Dyre-Ousted. Det udviklede sig til et venskab.

- Morten er ligesom blevet Christophers idol og en slags mentor for ham også i fritiden, forklarer Johnny.

- Morten er en rigtig god dyrepasser og er bare en god person. Vi går op i de samme ting, siger Christopher, som gerne går i Mortens fodspor som dyrepasser.

- Jeg elsker dyr. Man er aldrig sur, når man går rundt blandt dyrene. Jeg er altid glad, når jeg er på Skolelandbruget, forklarer Christopher.

Hvis alt går vel, kommer Christopher ind på dyrepasser-uddannelsen på Teknisk Skole. Skolelandbruget vil i hvert fald gøre sit til at det lykkes for den unge mand.

- For at komme ind på uddannelsen skal man have en praktikplads. Vi skal først oprettes som praktikplads. Det er jeg sikker på, at vi kan blive. Når det er gjort, så er praktikpladsen øremærket til Christopher, siger Johnny Skjoldborg Krog, mens han med en tilfreds mine iagttager Christophers puslen om dyrene.

- Vi fik en usikker dreng ind gennem lågen. Nu er han blevet en ung mand, som er vores kollega, siger Johnny.