Møde om rensnings-anlæg i Hørsholm

"I 2021 er vand- og spildevandsselskabet Novafos gået i gang med at undersøge mulighederne for at sammenlægge renseanlæggene i Allerød, Rudersdal, en del af Furesø og Hørsholm Kommune. Undersøgelserne er en del af en længere proces, der skal munde ud i, at Novafos' bestyrelse og politikerne i 2023 kan træffe endelig beslutning om sammenlægning og placering af et fælles renseanlæg," skriver Novafos i en pressemeddelelse.

Konsekvenser for mennesker og miljø undersøges grundigt. Novafos har i sin indledende analyse i 2018-2019 undersøgt flere muligheder for, hvor det fælles renseanlæg kan placeres. Placeringen skal opfylde mange krav, som tidligt udelukkede mange lokaliteter på grund af afstand til større boligområder, tilstrækkelig plads til at bygge på, mindst mulig påvirkning af naturområder og mulighed for at transportere spildevandet fra de andre kommuner til renseanlægget. Konklusionen var, at det fælles renseanlæg bedst placeres på et areal vest for Helsingørmotorvejen inden for Hørsholm Kommunes grænser.