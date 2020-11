Mød forfatter i Farum: Fra Allerød til verdens brændpunkter

Fra Anna Eckhoff er 56 år, til hun fylder 71, arbejder hun i 10 forskellige lande, blandt andet Irak, Sudan, Palæstina, Afghanistan og Libyen. Og dette liv er nu blevet til bogen 'Sporskifte - et liv i verdens brændpunkter'. I disse lande møder hun et væld af internationale medarbejdere og lokale.

Det bliver et liv med både givende og opslidende relationer, der indimellem får hende til at føle, at hun er deltager i Robinson Ekspeditionen. Som 71-årig vender hun hjem til sine seks børn og 12 børnebørn i Danmark, men opdager, at hun fortsat gerne vil arbejde. Og at en del af hende stadig længes ud.