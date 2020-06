Mød en affaldsbeholder på genbrugsstationen

I den forbindelse har lederen af genbrugsstationerne i Farum og Værløse fået en god ide. Tyge Ringbøl Pedersen vil gerne understøtte sortering af affald ved husstandene i Furesø, så han har lavet en lille udstilling på genbrugsstationerne. Tyge inviterer alle til at komme forbi enten genbrugsstationen i Værløse eller Farum for at låne en container med hjem. Beholderne er i to størrelser og begge størrelser kan lånes med hjem. Spandene har ikke været brugt til affald, og bliver derudover sprittet af, hver gang de har været på hjemmebesøg."