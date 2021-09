Socialdemokraten Rasmus Dahl er en af mange byrådskandiidater med baggrund i skolebestyrellsesarbejde. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Modningsproces fører til stemmesedlen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Modningsproces fører til stemmesedlen

Furesø - 03. september 2021 kl. 11:50 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Tirsdag den 16. november skal Furesøs vælgere sætte deres kryds ud for en kandidat eller parti på stemmesedlen til kommunalvalget.

Som altid er der mange gengangere på stemmesedlen, men også nye navne. Og hvordan er det egentlig lige, at helt almindelige mennesker når frem til en beslutning om at stille deres kompetencer til rådighed for vælgerne?

Der er erhvervsfolk, offentligt ansatte, en enkelt gymnasieelev, og så er der lokale ildsjæle, som via et engagement i en skole, børnehave eller idrætsforening, når frem til stemmesedlen.

For fire år siden tog Bettina Ugelvig Møller denne rejse. Hun var formand for skolebestyrelsen på Ll. Værløse Skole, men blev opfordret til at stille op til byrådet. Det udløste lange og svære overvejelser.

- Hvis nu man er så heldig, at man bliver spurgt om at stille op, kan man gå og være lidt beæret over det. Når man har tre hjemmeboende børn, er det meget med tiden, så det spurgte jeg ind til. For mig handlede det også om, hvordan vi opfører os overfor hinanden. Jeg var lidt bekymret for, at det ville være et bøllemiljø, hvor man gjorde alt for at bringe hinanden på gyngende grund. Men sådan synes jeg slet ikke, det er i Furesø. Det er også anderledes at møde sine naboer, når man kan blive stillet til ansvar for beslutninger. Jeg begyndte at deltage i møder i Socialdemokratiet og snakkede med mine venner om det. Der gik et års tid, før jeg besluttede mig og nåede at ændre mening nogle gange. Det var en lang modningsproces, forklarer Bettina Ugelvig Møller.

44-årige Rasmus Dahl har indledt den samme rejse. Han har arbejdet med Folkeskolen i mange år. I dag er han chefkonsulent i Københavns Kommunes Børne- og Ungeforvaltning, hvor han laver analyser vedrørende specialundervisningen. Inden da lavede han folkeskolepolitik for Ingeniørforeningen og Dansk Industri. I 2016 flyttede han med familien til Farum. Børnene begyndte på Lyngholmskolen, og Rasmus engagerede sig med det samme.

- Det med at interessere sig for skolen lå nær mit hjerte. Det var naturligt for mig at stille op til skolebestyrelsen og arbejde for at gøre skolen så god som mulig i mine børns område, forklarer Rasmus Dahl.

Sådan har han det ikke med at blive kandidat ved kommunalvalget.

- Jeg har aldrig set mig selv som byrådskandidat. I hvert fald ikke før jeg blev spurgt om det. Jeg tænkte længe over det. Af arbejdet i skolebestyrelsen havde jeg lært, hvor stor betydning de kommunale prioriteringer har for skolen. Hvert år ved budgetforhandlingerne blev der lagt op til besparelser på skoleområdet med henvisning til, at den demografiske udvikling i kommunen gjorde det nødvendigt at tilgodese andre områder. I skolebestyrelsen argumenterede vi for, at det er vigtigt at prioritere skolen, så det fortsat er attraktivt at flytte til kommunen, fortæller Rasmus Dahl.

To gange om året mødes skolebestyrelserne med politikerne og forvaltningen til temamøder, men Rasmus Dahl blev også involveret i et udvalgsarbejde, hvor han arbejdede tæt sammen med byrådsmedlemmerne. En dag kom den socialdemokratiske udvalgsformand på skoleområdet, Henrik Poulsen, med en opfordring.

- Henrik tog fat i mig og spurgte om, jeg kunne finde på at blive kandidat. Jeg formoder, at han vidste, at jeg allerede var medlem af Socialdemokratiet. Jeg brugte en del tid på at tænke over det. Jeg kom frem til, at alt det, jeg havde lært i skolebestyrelsen, kunne jeg godt tænke mig at byde ind med, fortæller Rasmus Dahl.

Det gør en forskel

Bettina Ugelvig Møller er fire år foran Rasmus Dahl. Hun har siddet i skoleudvalget, men er også formand for Udvalget for Dagtilbud og familier.

- Det gav rigtig meget med ind i byrådet, at jeg havde været med til at træffe beslutninger på en skole, selvom det er noget mere lavpraktisk på skolerrne end i byrådet. Da jeg sad i skolebestyrelsen, var jeg forundret over, hvor langsomme de kommunale procceser var. Jeg har fået en anden indsigt, efter jeg kom i byrådet, for der er mange, der skal blive enige om en retning. Det tager længere tid at få udrettet noget i byrådet end i skolebestyrelsen, siger Bettina Ugelvig Møller, som dog er kommet frem til, at man kan udrette mere i byrådet end i skolebestyrelsen.

- Jeg har bestemt udrettet noget i politik. Lige siden mine børn startede på Ll. V Skole for efterhånden 13 år siden, har jeg haft en stor drøm om, at vi skulle se på en ændring af skoledistrikterne. Det har vi gjort nu i et udvalg med politikere og borgere. Jeg har også været med til at fjerne et ledelseslag på dagtilbudsområdet. Og jeg har været med til at sikre en socialøkonomisk tilgang til fordelingen af midler til dagtilbud. Det nytter bestemt noget, lyder det fra Bettina Ugelvig Møller.