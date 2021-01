Se billedserie Sådan skal det kommende rostadion tage sig ud. Skitse: AART Architects A/S

Send til din ven. X Artiklen: Modernisering af stort sportsanlæg udsat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Modernisering af stort sportsanlæg udsat

Furesø - 28. januar 2021 kl. 12:54 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Lige på den anden side af kommunegrænsen ved bredden af Bagsværd Sø, er der for tiden stor polemik.

Projektet omkring et nyt kommende rostadion i Bagsværd har endnu en gang måttet udskydes efter en af flere dispensationer til at begynde en modernisering af forholdene på Bagsværd Sø er trukket tilbage af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Den nye udvikling i sagen afgørelse betyder blandt andet, at der omkring rostadionets startanlæg ikke må fældes træer og graves i bredden, hvilket er nødvendigt for at anlægget kan udvides til at have flere baner med den nødvendige vanddybe, så de danske eliteroere kan træne optimalt og at det nye rostadion kan leve op til internationale standarder.

Bagsværd Sø har siden etableringen af rostadion i 1930´erne været centrum for elitearbejdet i dansk rosport med en stribe OL og VM-medaljer som det kontante udbytte,

DIF's formand, Niels Nygaard, ærgrer sig over beslutningen, men han tror stadig på, moderniseringen af Bagsværd Rostadion kan realiseres:

- På dansk idræts vegne er moderniseringen af Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø utrolig vigtig, hvis vi fortsat skal kunne levere topresultater i dansk roning. Det er helt afgørende for dansk ronings olympiske muligheder, at træningsvilkårene på vandet er i international standard, og det er vitalt for muligheden for at bibeholde muligheden for olympiske medaljer, som dansk roning har været leveringsdygtig i ved hvert eneste OL siden 1996.

Projektet har været undervejs i 20 år og skulle have stået klar til VM kano/kajak i 2021. Projektet omfatter en forlængelse af robanen i søen, en landskabsbearbejdning i søens østlige og vestlige ende samt en om- og nybygning af Rocentret på Skovalléen 40. Den A.P. Møllerske Støttefond har støttet projektet med 50 mio. kr.

I lyset af den seneste udskydelse af projektet omkring Danmarks Rostadion, Bagsværd sø, opfordrer Formanden for Dansk Forening for Rosport (DFfR), Henning Bay, på det kraftigste Fonden Danmarks Rostadion og investorerne til at genskabe troen på, at projektet for robanerne kan realiseres.

- Projektet giver fortsat mulighed for en ny bygning til robåde, kontorer og indendørs træningsfaciliteter. Det er vi umiddelbart glade for, men der skal ikke herske tvivl om, at baggrunden for, at Dansk Roning for ca 20 år siden igangsatte processen med at få opgraderet Rostadion var motiveret af søens forhold. Søens forhold er nemlig helt afgørende for Dansk Roning, hvor talenter udvikles på vandet. Fokus er, at Rostadion skal leve op til internationale standarder. Her er fair konkurrencevilkår og tilstrækkelig vanddybde vigtigt, lyder det fra Henning Bay.