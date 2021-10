Mistænkelig mand kiggede på boliger og haver

112 En borger anmeldte tirsdag kl.11.24, at en fremmed mand gik rundt i området nær Rolighedsvej i Værløse og kiggede mistænkeligt meget på boliger og haver. Anmelderen mistænkte derfor manden for at være en mulig indbrudstyv, og politiet blev sendt til området. Det lykkedes dog ikke at finde manden, men der er stor ros til anmelderen for at reagere på sin mistanke, skriver politiet i døgnrapporten.