Ministeriet åbner for adgang til information

FURESØ: »Bare ring«. Nogenlunde sådan lyder opfordringen fra Økonomi & Indenrigsministeriet, som svar på Furesø Kommunes frustrationer over manglende svar på hvilke beregningsmodeller, der danner grundlag for forhandlingerne om udligningsreformen. Det er vel at mærke forhandlinger, som i skrivende stund står til at koste Furesø Kommune en yderligere regning på 35 millioner kroner oven i de 270 millioner kroner kommunen i forvejen sender til andre kommuner i forbindelse med udligningsordningen.

- Vores tillid til beslutningsprocesserne på Christiansborg er udfordret af, at Finansieringsudvalgets rapport på ingen måde redegør for de beregninger, der ligger til grund for de foreslåede justeringer af udligningsordningen. Særligt er det kritisabelt, at rapporten tilsyneladende viser gevinster og tab af justeringer, der slet ikke indgår i reformen og samtidig mørklægger de reelle omfordelingsmæssige virkninger, af de forslag, der ligger på bordet. På Furesø Byråds vegne skal jeg derfor gentage anmodningen af 14. marts om at fremlægge de beregninger - samt det datagrundlag - der ligger til grund for de foreslåede justeringer, der omfatter "yderligere tilpasninger", som tilsyneladende giver Furesø Kommune et tab på over 30 mio. kr. Jeg vil samtidig på det kraftigste opfordre til, at udligningsreformen udskydes, indtil der foreligger et troværdigt og gennemsigtigt beslutningsgrundlag.