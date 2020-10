Ministerbesøg i Meny: Kæde har uddannet medarbejdere i at mindske klimaaftrykket

"Meny har fået denne uddannelse blandt medarbejderne, og kæden har i en årrække gjort meget for at reducere klimaaftrykket. Vi ved, at fødevarer spiller en stor rolle i forhold til at udlede CO2, og man kan sige, at det har en betydning, at fødevarerne bliver produceret med mindst muligt klimaaftryk. Og det er også vigtigt, at når man kommer ud i butikkerne, betyder det noget, at der er så lidt madspild som muligt. Andre kan få gavn af den mad. Vi har sammen med en stor del af fødevarebranchen sagt, at madspildet skal reduceres med 50 procent i 2030. Og det er også muligt hjemme i vores eget køkken at reducere klimaaftrykket," siger Mogens Jensen.