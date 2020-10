Fødevareminister Mogens Jensen (S) blev vist rundt i supermarkedet af købmand Søren Engberg (I midten) og kædedirektør Kenneth Holmen Pedersen (th.) Foto: Kim Rasmussen.

Send til din ven. X Artiklen: Minister slog et slag for klimaet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Minister slog et slag for klimaet

Furesø - 01. oktober 2020 kl. 17:56 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Klokken var 10.30 torsdag formiddag, da den sorte ministerbil med Fødevareminister Mogens Jensen (S) standsede foran Meny på Værløse Bymidte. Købmand Søren Engberg stod klar til at tage imod og fortælle mere om kædens klimaambassadøruddannelse.

Stedet var ikke valgt tilfældigt. Meny i Værløse var tidligt på banen med fokus på at forhindre madspild, men dette ministerbesøg havde fokus på Meny-kædens initiativ med at uddanne medarbejdere til klimaambassadører, som kan videreformidle tips om klimavenlig mad til kunderne.

- Tidligere var mange af initiativerne forankret i den lokale butik. Det nye er, at vi som kæde står sammen om et klimainitiativ. Vi har hele tiden været forkæmpere for at begrænse madspild. At vi nu får den power fra kæden samt ministeriets viden i ryggen, gør det nemmere at få en identitet. Jeg er sikker på, at kunderne vil opleve, at det kommer fra hjertet med en vis kraft, siger Søren Engberg.

Fødevareminister Mogens Jensen hilste også på Steen Bendtsen, som fortalte om de tips, han formidler videre til kunderne i grøntafdelingen efter sin uddannelse til klimaambassadør. Sammen delte de opskrifter ud til kunderne.

- Seks ud af ti danskere vil gerne spise mere klimavenligt, men mange ved ikke hvordan, og hvilke varer der er mere bæredygtige end andre. Det her initiativ lander derfor lige i et eksisterende behov, og jeg er rigtig glad for, at de ansatte rundt omkring i butikkerne nu kan hjælpe os alle sammen med at træffe bedre valg for klimaet, når vi handler ind. Alle i fødevarekæden har en vigtig rolle at spille, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling, og det er dejligt, at Meny gennem kompetenceudvikling klæder sine medarbejdere på til denne opgave, siger Mogens Jensen.

Fødevareministeriet har bidraget til uddannelsen ved at formulere 22 klimatips.

- Det her initiativ er forhåbentlig med til at vise os alle sammen, at klimavenlig mad sagtens kan være helt almindelig hverdagsmad. Det har vi forsøgt at vise med de 22 klimatips, som uddannelsen af de ansatte her bygger på. De er lavet til alle danskerne. Både dem, der kan lide røde bøffer og dem, der kan lide røde linser, forklarer Mogens Jensen og fortsætter:

- Med denne her hjælp fra de ansatte bliver vi som handlende klædt bedre på til at træffe de klimavenlige valg i supermarkederne, og det har et stort potentiale for klimaet, som er belastet af vores fødevareproduktion. For at reducere vores klimaaftryk skal vi allesammen skrue lidt på vanerne for at komme i mål, og det er super godt, at detailhandlen bidrager i den kamp.