Minister gæster erhvervstræf på Flyvestationen

Furesø - 14. august 2021 kl. 17:01 Kontakt redaktionen

Erhvervsminister Simon Kollerup har sagt ja til møde Furesøs virksomheder ved det stort anlagte Erhvervstræf 2021 på den tidligere Flyvestation Værløse

Hangar 2 på Flyvestationen danner den 26. august fra kl. 15-19 rammen om Furesø Erhvervstræf 2021, hvor alle erhvervsdrivende i Furesø er inviterede. Netværk med andre virksomheder, kommunal erhvervsudvikling og regeringens aktuelle indsatser for det danske erhvervsliv. Sådan lyder programmet for den erhvervskonference, Furesøs to erhvervsorganisationer nu inviterer Furesøs virksomheder til i samarbejde med Furesø Kommune.

- Vores erhvervsminister har valgt at prioritere vores erhvervstræf med et besøg. Det synes jeg er spændende. Jeg vil glæde mig til at høre mere om den dagsorden, regeringen har sat med initiativer inden for offentligt/privat samarbejde, siger Birgit Ritter, formand for Furesø Erhvervsforening. Hun glæder sig over, at det igen er muligt at samle virksomheder på tværs af kommunen, for netværk kan være en vigtig del af det at lykkes som virksomhed.

- Det er fantastisk, at vi igen kan komme ud og møde vores samarbejdspartnere og få hilst på nye ansigter. Mit gæt er, at rigtig mange af vores erhvervsdrivende vil have lyst til at deltage i konferencen, tilføjer hun.

Erhvervstræffet er en erstatning for den årlige og traditionsrige nytårskur i januar, der som så meget andet blev aflyst på grund af corona.

- Sammen med erhvervsforeningerne har vi bestræbt os på at tænke større og sætte en dagsorden, der giver værdi for flere. Det mener jeg, vi gør med temaet om offentligt/privat samarbejde om innovation, velfærd og grøn omstilling, og det er vel også det, erhvervsministeren bekræfter med sin deltagelse. Mit håb er, at vi på erhvervstræffet sår de første frø til nye erhvervssuccesser i Furesø, siger Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen (S).

Mogens Brusgaard fra Furesø INDUSTRI opfordrer alle virksomhedsdrivende til at melde sig til konferencen.

- Vi vil meget gerne udbygge det aktive fællesskab, vi har mellem virksomhederne her i Furesø, hvor kommunen også er en vigtig medspiller. Det er arrangementer som disse helt afgørende for, siger han.

Der er tilmeldingsfrist den 19. august 2021, som skal ske via www.furesoe.dk/erhverv