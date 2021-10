Minister åbner event, der hjælper psykisk sårbare

Sundhed 4. oktober inviterer Handicaprådet politikere, ledere og medarbejdere fra Furesø Kommune til et inspirationsmøde om at bruge naturen i arbejdet med psykisk sårbare. Erik Sørensen fra projekt "Frisk i Naturen" vil ud fra overskriften, "Hvordan kommer vi i gang på mandag?" inspirere og guide til at tænke naturen ind i medarbejdernes nuværende arbejdsopgaver og projekter.

Miljøminister Lea Wermelin er optaget af Naturens helende virkning, og sidste år bevilgede hun og Miljøministeriet derfor i en partnerskabsaftale med SIND 500.000 kroner til projekt "Frisk i Naturen". Lea Wermelin har derfor også sagt ja til at åbne arrangementet med et oplæg omkring, hvorfor Miljøministeriet har valgt at støtte projektet. Det er meningen, at "Frisk i Naturen" skal inspirere landets kommuner til at gøre mere brug af naturen i arbejdet med psykisk sårbare.

"De seneste år er der kommet større fokus og mere empiri på, hvor godt naturen gør os - til sjæl, sind og krop. Og i Furesø er vi omgivet af natur. Det er derfor helt oplagt at gøre endnu mere brug af den skønne natur, vi er omgivet af", siger Dorthe Stieper, der er aktiv i foreningen SIND og medlem af Furesø Handicapråd.

Matilde Powers, der er formand for Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv i byrådet og medlem af Furesø Handicapråd fortsætter:

"I Furesø Kommune har vi rigtig god erfaring med at lave behandlings- og omsorgstilbud i naturen. Blandt andet vores demenstilbud "Kom Ud" og vores tilbud til børn med skoleværing på Skolelandbruget. Borgerne er rigtig glade for det, og medarbejderne fortæller, at de oplever, at naturen og det at være sammen om noget tredje har en positiv effekt på borgernes trivsel. Jeg håber derfor, at vores arrangement kan inspirere medarbejdere og ledere til at flytte endnu flere af deres indsatser ud i naturen".

Arrangementet afholdes altså 4. oktober klokken 14 til 16 på Naturskolen Fiskebæk ved Furesøbad. Jk