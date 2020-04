Det er ikke alle, der bakker op om beslutningen om en hurtig genåbning af Furesøs skoler og daginstitutioner. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Mindretal tvivler på genåbning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mindretal tvivler på genåbning

R og DF er imod beslutningen om at åbne skoler og dagtilbud allerede den 15. april.

Furesø - 08. april 2020 kl. 16:27 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste politikere i Furesø Byråd bakkede onsdag op om planerne om at genåbne daginstitutioner og skoler for de mindste børn i Furesø på onsdag den 15. april. Politikerne i skoleudvalget og udvalget for dagtilbud og familier, mødtes ved et fælles møder, hvor planerne skulle drøftes.

Men DF og Radikale var ikke enige i borgmesteren og forvaltningens beslutning om, at kommunens institutioner skal være klar til at tage imod de mange børn om ganske få dage.

Radikale Venstre stillede forslag om at udskyde åbningen til start fra den 20. april, eller en skole eller klasse ad gangen for at få både planlægning og kommunikationen med forældrene på plads. Men også for at undgå, at de planlagte åbninger skal rulles tilbage med mindre end et døgns varsel, hvis ikke sundhedsforholdene alligevel er på plads, hvilket Tine Hessner (R) mener, er et realistisk scenarie på flere skoler. Forslaget blev nedstemt.

- Vi undrer os over, at der ikke er belyst forskellige scenarier for indfasningen af genåbningen. Det kunne f.eks. være skolevis, klassevis, måske undervise i »skiftehold« eller andet. Der er rigtig meget logistik i at modtage børn i små hold, indrette klasseværelser med mere, og der er rigtig kort tid til at kommunikere ændringerne og indrette sig herpå, siger hun og fortsætter:

- Prøv at stå på Søndersø Skole klokken 8 den 15. april - hvor 400 børn skal komme i skole på samme tid. Det er lidt ærgerligt, at vi prøver at handle så hurtigt, at vi ikke når at tænke os om. Vi kunne godt have givet det er par dage ekstra og planlagt det ordentligt, siger hun

Tine Hessner hæfter sig ved, at flere andre kommunerne venter med åbning til 20. april, en løsning hun mener, Furesø Kommune også skulle have valgt.

Dansk Folkeparti i Furesø skriver i en pressemeddelelse, at partiet ikke vil støtte åbningen af skoler og dagtilbud i Furesø Kommune.

- Dags dato har Furesø kommune gennemtrumfet genåbning af dagtilbud og skoler pr. den 15. april. Dansk Folkeparti i Furesø kan på ingen måde støtte åbningen af skoler og dagtilbud på denne måde og på dette tidspunkt. Efter DF i Furesøs opfattelse er det en kynisk tilsidesættelse af sund fornuft. Det er en autoritær behandling af mennesker i risikozonen og berettiget bekymrede forældre. Der er efter DF's opfattelse IKKE tale om en gradvis åbning, men derimod at tvinge børnefamilierne til at »spille russisk roulette« med hinanden om, hvorvidt eller hvem der skulle blive smittet. Smittespredning og dermed opnåelse af den af regeringen eftertragtede flokimmunitet bliver kynisk prioriteret fremfor at minimere tab af menneskeliv, skriver DF's byrådsmedlem Carsten Svensson i en pressemeddelelse.

Radikale Venstre fik noteret to mindretalsudtalelser efter mødet i skoleudvalget. De lyder: »Radikale Venstre finder, at der er risiko for, at de logistiske og sundhedsmæssige forhold ikke vil være tilstrækkeligt på plads ved en fuld åbning 15/4, da nogle skoler tidligst vil kunne afklare 14/4, om de kan åbne« og »Radikale Venstre finder, at der ikke er tilstrækkelig tid til at ændre kriseplan og informere forældre og lærere ved ændringer i den fremlagte plan«.

Venstres Jesper Larsen stemte blankt til Radikales ændringsforslag.

- Jeg synes Radikale havde nogle valide bekymringer omkring genåbningen, som jeg godt kan følge. Vi skal passe på og ikke buse for hurtigt derudad, og derfor stemte jeg blankt. Men samtidig er det vigtigt for mig, at vi er klare og tydelige overfor vores borgere og bakker op om forvaltningen i denne her svære tid. Men vi politikere hører godt, at der er mange bekymrede borgere, og det er vi opmærksomme på, siger Jesper Larsen, som stemte for forslaget fra forvaltningen.