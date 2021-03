Mindeord om Henning Østerbye: Tankerne går til familien

Henning har været et værdsat medlem af Farumsødals bestyrelse i cirka 15 år og formand for afdelingsbestyrelsen i Fredtoftepark i endnu længere tid. Selv om han på det seneste var generet af sygdom havde vi glæden af at samarbejde med ham helt frem til september 2020. I perioden 2008 - 2013 var han en venlig og meget effektiv formand for Farumsødal, hvor han havde gavn af sine tidligere erfaringer fra det private erhvervsliv.

Selv om han i stigende grad var hæmmet af nedsat hørelse, bevarede han en sjælden evne til at have overblik over diskussionerne og til at vurdere komplicerede emner i et perspektiv der rakte ud over snævre "her og nu" interesser for enkelte afdelinger. Henning var en venlig og positiv person, der altid spredte god stemning i mødelokalet. Dertil kommer at han havde god sans for vurdering af mennesker og deres kompetencer, samt forståelse for organisationer.