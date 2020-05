Mindeord for Kurt Bork Christensen

Med Kurt Borks død har Furesø mistet en markant politisk stemme og en stor personlighed. Med 43 år i Byrådet - først i Værløse og siden i Furesø - har Kurt sat markante fingreaftryk på kommunens udvikling i en menneskealder. Kurt fyldte meget - på alle måder. Han var det naturlige centrum i festligt lag - altid leveringsdygtig med anekdoter, gode historier og muntre sange. Han var en terrier, der bed sig fast i de sager, han tog op. Han var den nådesløse debattør i byrådssalen og andre steder, hvor det gjaldt. Men Kurt var først og fremmest den gode medborger, der tog ansvar og bidrog til, at alle fik del i det gode liv. Værløse-Farum cykelklub, Anneksgården, Værløsehallerne, Ryetbo og pensionistfesterne. Listen af initiativer, som Kurt var med til at sætte i gang, er meget lang. Kurt kæmpede for gode rammer for kultur-, idræt- og socialområdet. Men han havde også blik for den enkelte - og overskud til de, der havde brug for ekstra hjælp. Det fik mange gavn af - også byens skæve eksistenser. Kurt var nærværende og meget konkret. Han gav ikke meget for tom snak og lange akademiske udredninger men gik efter konkrete løsninger til gavn for den enkelte borger og vores lokalsamfund.