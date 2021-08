Mindeord: Hun havde stadig 'unfinished business'

Da jeg i 2009 første gang besøgte hende i rækkehuset i Farum, var det tydeligt, at hun ikke boede i et mindehus. I en alder af 86 år havde Marie stadigvæk en hel del unfinished buisness. Besøget resulterede i portrætsamtalen "I want to face a tiger!", der indgik i bogen "Drømme og visioner. Portrætsamtaler om at ville og kunne" (Epigraf 2011), hvor også Jesper Klein, Hanne Marie Svendsen, Palle Kjærulff-Schmidt og Jon Bang Carlsen var med. Samarbejdet fortsatte med udgivelsen af erindringsbogen "Og freden kom" (Epigraf 2011), der udkom samme år. Marie var utrættelig og skrev et bogkapitel til hvert af vores ugentlige møder, og vi kunne snildt bruge 10 timer på at redigere teksten hver gang. Bagefter var jeg ofte mere træt end Marie. Sådan virkede det i hvert fald. Men jeg fik dyb respekt for den spinkle, livskraftige globetrotter, for Marie Thøger var ubegribelig viljefast, når hun satte sig noget for, som f.eks. færdiggørelsen af bogen. Hun slog ofte ud med hånden og viste mig et bjerg at notater, dagbogsoptegnelser og avisartikler. Marie var medlem af Eventyrernes Klub og modtog i 2005 en stor international pris, indstiftet af den indiske Jamnalal Bajaj Foundation for sit utrættelige arbejde for udbredelsen af Ghandis tanker i verden. Tidligere prismodtagere er Desmond Tutu og Johan Galtung. Prisen på de 65.000 kr blev doneret til velgørende formål i Indien.