Mindeord: Hun gjorde et dybt indtryk med sit væsen

Mindeord om tidl. børnehaveleder, Ellisabeth Bendte Skouby, Farum. Et stort menneske har forladt os - en stor sjæl - et sjældent åndsmenneske

Af Helle Hindstedgaard, tidl. pædagog og bibliotekar

Ellisabeth Bendte Skouby, (født 31. aug. 1946) af de fleste kendt som "Bendte Elisabeth" gik pludseligt bort d. 19. april efter nogle års hjertesvækkelse. Bendte Elisabeth ledte i over 25 år Rudolf Steiner Børnehaven, Lille Bjørn på Kaalundsvej i Farum.

Bendte Elisabeth gjorde på mig og mange andre et dybt indtryk med sit væsen.

Hun havde skabt børnehaven ud fra sine indsigter i Rudolf Steiners Filosofi om mennesket og pædagogik, og hun var en fantastisk formidler af visdommen herfra på en helt konkret og jordnær måde.

Jeg lærte hende og børnehaven at kende i 1994, før min datter skulle starte i Lille Bjørn. Ved besøget blev jeg slået af forundring og betagelse over den stemning af ro, latter og fordybelse i aktiviteter og leg, der var i hele børnehaven - ude og inde, - hvor børn enten legede i grupper selv, eller var engageret med voksne i gang med at bage eller lave mad over bålet sammen.

Især bemærkede jeg det fravær af høje råb, skrig og konflikt og støj, jeg var vant til i de mange børneinstitutioner, jeg selv havde arbejdet i som pædagog.

Det var november måned og midt i mudderet stod et smukt legehus. Derinde var de største børn på 6 år i gang med at undervise de små børn på 3-4 år, og der var dækket op med dug og porcelænskopper og alle børnene var svøbt i fine silkestoffer udenpå flyverdragterne. For der var tillid til, at børnene kunne passe på hinanden og tingene. Jeg lærte siden, hvor meget rum, der var til, at børnene kunne udfolde deres kreativitet, når de fik lov til at bygge med inventaret, - eller konstruere store "bygningsværker" af store bjælker og træstykker i et hjørne af haven samt grave dybe huller i jorden og lave masser af mudder.

Bendte Elisabeth var børnehavens rolige centrum, og hendes autoritet som leder, pædagog og vejleder var indiskutabel. Hun ledte børnehaven med stor visdom, principfasthed og medmenneskelig forståelse, - men også med stor ynde. Børnene elskede hende.

Med stor skønhed og med sin lille, fine stemme sang hun sammen med børnene blomsterne op af jorden og kaldte på sol, jord og måne, når vi stod i rundkreds i haven. Og netop nu i pinsetiden mindes vi, hvordan vi sammen dansede i haven, og hvordan Bendte Elisabeth med yndefulde bevægelser demonstrerede fuglenes flugt gennem luften, mens børnene fulgte hende i legen.

Bendte Elisabeth kunne alle Folkeeventyrene udenad, og børnene var åndeløse, når hun i eventyrrummets mørke sang og fortalte dem om det gode i mennesket, som kunne overvinde alle de frygtindgydende drager i menneskelivet. Så sang børnene hele vejen ned ad trappen og ud i haven, hvor de straks gik i gang med at lege sammen.

At skabe denne stemning i børnehaven stillede store krav til personalet, som man aldrig så stå og sludre fraværende med en kaffekop i hånden. Altid var de engageret hver for sig med en børnegruppe og fokuseret på samtale og samvær med børnene - i alt slags vejr. Jeg lærte senere, (da det lykkedes mig at komme ind og arbejde i børnehaven en periode), - at fokus i de voksne var på at være nærværende med børnene samt have bevidstheden om det kosmos, vi alle er en del af, - men på en helt jordnær måde, - og dette var lang, lang tid før begrebet om mindfulness var kommet til Danmark.

En anden del af hemmeligheden var samarbejdet med forældrene:

Der blev stillet krav til os: Børnene måtte hverken få sukkerholdig morgenmad eller med i frokostpakken, - ingen hyggesnak mellem forældre i garderoben om morgenen eller ved afhentning om eftermiddagen, fordi det forvirrede børnene og ødelagde stemningen af ro, så børnene ikke kunne lege, - ingen mobiltelefoner nogen steder eller computere ("Vis ikke børnene noget, de ikke forstår").

Og vi forældre så, at hun havde ret. Det virkede, - også derhjemme.

Bendte Elisabeth prioriterede også, at der højst var 20 børn i børnehaven, selvom børnehavens økonomi skrantede og kommunen mente, der var plads til 22 børn. Helst ville hun nøjes med 18 børn, "fordi der var en balance, der blev overskredet, når der var for mange børn i en gruppe". Hun modstod også presset om at holde åbent længere end til kl. 13.30, fordi børnene "havde brugt alle deres kræfter på det tidspunkt og trængte til at komme hjem og hvile". Igen havde hun ret.

Bendte Elisabeths kompromisløshed og troskab overfor barnets tarv gjorde, at hun ofte stod alene og i skarp kontrast til, hvordan forholdene for forældre og børn er i vort samfund nu. Bendte Elisabeth tog gerne bladet fra munden og insisterede på vigtigheden af barnets behov for nær kontakt med dets mor i de første 3 leveår samt mere kontakt med forældrene, end et normalt 37-timers arbejde tillader. Hun billigede ikke, at kvinder valgte karrieren, mens de havde små børn. Hun ruskede op i os forældre, så vi kunne lære at tage barnet først, siden vi havde sat det i verden. Hun indsendte også et ideoplæg til kommunalbestyrelsen i Farum angående et forslag om etablering af et Mødrehus, hvor nybagte mødre skulle kunne komme og hvile ud og få støtte og vejledning af pædagoger og andet fagpersonale i barnets første leveår. Det var, fordi hun var blevet opmærksom på den ensomhed og usikkerhed, nybagte mødre har i vor tid. Hun fik så vidt jeg ved aldrig noget svar fra kommunen.

Men et sådant standpunkt vakte også kritik rettet mod hende. Kritikken kunne lyde på, at det jo kun var de privilegerede, der kunne have deres børn i sådan en børnehave. Eller at børnene jo også skulle lære det samfund at kende, de var en del af.

Til dette kan man kun at sige, at der skal være nogen til at gå forrest for at vise os, hvordan man indretter en børnehave ud fra det lille barns behov og tarv. Så man kan se, hvad der virkelig virker.

"Denne børnehave er ikke blevet skabt for at tilgodese erhvervslivets behov, men for at børn kan udvikle sig bedst muligt", som Bendte Elisabeth engang slog fast på et forældremøde.

Bendte Elisabeth var en utrættelig vejleder for os forældre og hjalp os til at blive bedre til at forstå og opdrage vore børn. Senere blev hun min ven og vi arbejdede sammen på et projekt med en hjemmeside, der skulle vejlede forældrene angående børnenes brug af digitale medier, som vi begge var forfærdede over at se konsekvenserne af i børnenes udvikling og leg i børnehave og skole. Projektet gik desværre i stå af årsager i mit eget liv.

For os, der kom i berøring med Bendte Elisabeth gennem vort liv er hendes bortgang et stort tab.

Jeg ved, at Bendte Elisabeth har haft stor betydning for alle de mange børn, der gik i børnehaven og som nu er voksne samt deres forældre og ikke mindst de kolleger, hun arbejdede sammen med. Hun formåede at løfte vores blik op fra hverdagen og gøre livet stort, smukt, kærligt og meningsfyldt. Noget vi tog med os hjem og videre i vores liv.

Bendte Elisabeth efterlader sig to voksne sønner.

Ære være mindet om Bendte Elisabeth og hendes visdom, mod og kærlighed.