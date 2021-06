Troels Brandt. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Mindeord: Han slap ikke tøjlerne med sin gode vilje

Furesø - 11. juni 2021 kl. 21:08 Af Ole Bondo Christensen, borgmester (S) Kontakt redaktionen

Det er med stor sorg, jeg erfarer, at Troels Brandt er død. Jeg har kendt Troels i årrækker som en myreflittig og dybt engageret borger i Furesø.

Troels var i mange år formand for Farum Naturpark og siden Naturpark Mølleåens Venner. Det er Troels' fortjeneste mere end nogen andens, at de fire kommuner omkring den øvre Mølleå (Furesø, Egedal, Frederiksund og Allerød) i 2016 opnåede certificeringen af "Naturpark Mølleåen" som en del af 14 naturparker i Danmark. Troels kaldte borgmestrene i de forskellige kommuner sammen og fik os overbevist om, at kommunerne måtte styrke samarbejdet om at beskytte det helt igennem unikke istidslandskab, der strækker sig mellem Fiskebækken i øst og Buresø i vest.

For Troels og de øvrige medlemmer i Naturpark Mølleåens Venner var det afgørende, at områdefredningerne tilbage fra 1936 og frem blev ført til dørs og at Naturparken blev bevaret som korridor på naturens præmisser og med offentlighedens adgang. Det arbejde kulminerede med certificeringen af Naturpark Mølleåen.

Troels brændte for natur, kultur og historie i lokalområdet. Han stod bag adskillelige bøger og pjecer med oplysninger om Naturparkens historie, geologi og naturrigdomme. I 2012 var han således medforfatter og en af initiativtagerne bag det imponerende to-bindværk "Furesø-Historien - Fra istid til nutid"

Troels brugte selv de daglige gåture i Naturpark Mølleåen som medicin og afslapning - også de seneste år efter, at Troels var blevet syg.

'Gå ture, mens tid er! Brug Naturparken og hele dens store og afvekslende stinet på alle årstider, så hver dag giver nye oplevelser,' lød opfordringen i Frederiksborg Amts Avis, da han i 2020 meddelte, at han måtte trække sig som formand gennem 10 år i foreningen Naturpark Mølleåens Venner.

Det var ikke med sin gode vilje, at Troels slap tøjlerne og indstillede den utrættelige kamp for at bevare den frie adgang til Naturparken. Men han kunne trække sig med god samvittighed.

Med sin flid, grundighed og sit formidable blik for detaljen var han ledende i arbejdet med at beskrive vores lokalhistorie, og netop af hensyn til historien var han stærkt optaget af den fortsatte og uhindrede adgang til lokalområdets kulturhistorie ved blandt andet Farumgård.

Troels var et enestående menneske og et meget stort aktiv for lokalsamfundet. Han var også et helt igennem rart og elskeligt menneske, der vil blive savnet, både for sit væsen og for sit engagement. Mange tanker går til hans efterladte.