Halmanden Ole Lind (tv.) prægede en hel generation af basketballspillere. Han vil blive savnet.

Mindeord: En ildsjæl er gået bort

Furesø - 01. december 2020 kl. 10:44 Kontakt redaktionen

Ole Lind, mangeårig halmand i Søndersøhallen, er gået bort efter kort tids sygdom.

Ole var en meget stor del af Værløse Basket Ball Klub og igennem mange år hjertet i Søndersøhallen. Han var en bestemt herre, men hans berømte skideballer var altid efterfulgt af et skævt smil. Ole var altid klar til at hjælpe, hvor hjælp var nødvendig - både i og uden for hallen, hvor han for mange af os stod for maden ved alt fra barnedåb til bryllupper.

Ole har været omdrejningspunktet i rigtigt mange år, og utallige er de nuværende og tidligere spillere i VBBK, som han har haft en positiv indflydelse på. Han var ikke bare med til at hjælpe os, han gav også et par ord med i vores opdragelse, og så skabte han rare og trygge rammer i Søndersøhallen for os alle - også for hold, trænere og dommere, der kom udefra for at spille i hallen.

Der er nok mange, der ikke nåede at få sagt en stor nok tak til Ole for en fantastisk barndom i Søndersøhallen og det frygtede nøglebundt, man kunne høre, længe inden han viste sig - men man vidste så, at nu skulle man opføre sig ordentligt. For mange af os var han med til at skabe vores ungdom, hvor han blev en varm og integreret ven og sjæl i mange fællesskaber i klubben. Det er et håb for mange, børn som voksne, at han har været klar over den betydning, han har haft for os.

Vi vil alle savne og mindes Ole i lang tid fremover som den fantastiske halinspektør og halmand, han var. Vi vil også mindes den orden og vedligehold, der var i hallen og hallens faciliteter under Oles lederskab. Det satte vi alle pris på - og måske endnu mere, da han for nogle år siden blev flyttet fra Søndersøhallen. Det berørte i den grad vores hverdag i VBBK. Heldigvis fortsatte Ole med at komme i hallen, når vi havde kampe og arrangementer.

VBBK vil holde et minuts stilhed for Ole i forbindelse med herreholdets kamp mod Randers Cimbria torsdag 3. december. På grund af COVID-19 vil ikke mange blive lukket ind i Søndersøhallen, men det er vores håb, at alle berørte vil holde deres eget minuts stilhed og mindes Ole.

Æret været Ole Linds minde

Værløse Basket Ball Klub