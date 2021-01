Mindeord: En hædersmand er gået bort

Ernst Ellgaard, tidligere borgmester i Værløse for Det Konservative Folkeparti, er død. Foto: Mikal Schlosser/Ritzau Scanpix Foto: Mikal Schlosser/NF/Ritzau Scanpix/Scanpix Danmark

Borgmester Ole Bondo Christensen skriver mindeord om tidligere borgmester i Værløse Ernst Ellgaard

Furesø - 31. januar 2021 kl. 13:17 Af Ole Bondo Christensen, borgmester i Furesø Kommune (S) Kontakt redaktionen

Ernst Ellgaard, der var borgmester i Værløse i årene 1974-1978 og igen fra 1982-1998, sov stille ind i sit hjem tirsdag aften - 89 år gammel.

Ernst var vellidt af alle og formåede i sine mere end 20 år som borgmester at samle hele byrådet i arbejdet med at skabe en god kommune. Ernst var ikke til de store armbevægelser og falbelader. Det lod han andre om. Til gengæld var han i hele sit virke beskeden, retskaffen og myreflittig. Han var lyttende og afholdt blandt alle medarbejdere og i alle dele af kommunen - fra direktøren til den lokale formand for fagforeningen SID.

Ernst blev i 1997 udnævnt som "Årets borgmester" i Kommunalbladet. Ved den lejlighed udtalte HK´s tillidsmand på Rådhuset: "Han bakker op om administrationen og har altid været medarbejdernes mand."

Ernst Ellgaard var i ordets bedste forstand konservativ. Han værnede om vores kultur- og naturværdier, passede på pengene, prioriterede en god service for borgerene og satte en ære i ikke at lokke kommunen ud i tvivlsomme eksperimenter.

Udover posten som borgmester var Ernst Ellgaard bestyrelsesmedlem i Kommunernes Landsforening og Kommunekemi.

Ernst var dybt forankret i lokalsamfundet og levende interesseret i lokalhistorien. Han kikkede ofte forbi vores lokale museum på Mosegården og bidrog til Værløseegnens Historiske Forenings årsskrifter og publikationer.

Kom forbi på første dag Jeg glemmer aldrig, at Ernst kom forbi min bopæl på min allerførste dag som borgmester den 1. januar 2010 med nogle udvalgte udgaver af det lokalhistoriske blad "Witherløse". Ernst mente, at den nye borgmester fra Farum burde kende lokalområdets historie bedre - specielt den syd for Mølleåen. Og det havde han jo fuldstændig ret i.

Siden har jeg haft stor glæde af at arbejde sammen med Ernst - eksempelvis da "Kajs Avis" kom i Guinness rekordbog, hvilket var en stor glæde for både Ernst og den gamle redaktør Kaj Øgaard.

Var altid med Ernst var sammen med sin hustru Gudrun også altid med, når Værløse Basket Erhvervsklub kårede årets lokale virksomhed. Her havde Ernst den betroede opgave, at indkøbe kunstgaver fra lokale kunstnere, som borgmesteren havde æren af at overbringe ved en meget festlig ceremoni på rådhuset.

Ernst var - for at sige det mildt - ikke en stor tilhænger af kommunesammenlægningen mellem Farum og Værløse i 2006, men da vi i 2016 lagde grundsten i det nye samlede Furesø rådhus var Ernst én af talerne. Han var tydelig glad for, at det samlede rådhus blev til ved en til- og ombygning af det oprindelige Værløse rådhus på Stiager 2, som Ernst var "arkitekten bag", da det blev opført i 1993. Og særligt var Ernst glad for, Adi Holzers meget smukke vægmalerier i Bryllupssalen, kunne bevares i det nye samlede rådhus.

Mange hyggelige snakke Jeg har gennem årene haft mange hyggelige snakke med Ernst - om politik, lokalhistorie, sejlads på Furesøen og meget andet. Ernst var altid, venlig, hjælpsom og meget vidende. Jeg ved at rigtig mange Furesøborgere har oplevet det samme. Nu er snakken med Ernst forstummet. Men heldigvis har vi mindet om en stor, beskeden og helt igennem ordentlig mand, der har tjent lokalsamfundet på allerbedste vis.

Vores tanker går til Gudrun og resten af familien. Æret været Ernst Elgaards minde.