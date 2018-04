Et enigt byråd står bag ønsket om at udsætte udligningsreformen.

Millionregning uden forklaring

Furesø - 04. april 2018 kl. 12:45 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra en årlig regning på 270 millioner kroner til 305 millioner kroner. Det kan meget vel blive resultatet for Furesø Kommune af de nuværende forhandlinger om ændring af udligningsordningen.

Udsigten til at skulle spare, hvad der svarer til driften af en skole, får nu et samlet Furesø Byråd til at opfordre forhandlerne til at sikre et gennemskueligt og forståeligt grundlag.

Ikke mindst fordi de første beregningsmodeller var baseret på en undersøgelse om udlændinges uddannelsesniveau. Denne undersøgelse gav Furesø Kommune et minus på 25 millioner kroner, men siden har ministeriet ifølge borgmester Ole Bondo Christensen (S) erkendt, at undersøgelsen ikke er valid. Ikke desto mindre har Furesø Kommune fortsat udsigt til stort set samme ekstraregning.

- En ændring af udligningssystemet må hvile på et gennemskueligt og forståeligt grundlagt, og det er bestemt ikke tilfældet med det nuværende udspil. Eksempelvis står vores nabokommuner Ballerup og Rudersdal til at modtage mellem 40 og 70 mio. kr. mere i udligning hvert år, samtidigt med at vi skal aflevere 35 mio. kr. yderligere. Der er ingen gennemskuelig forklaring på dette. Vores serviceniveau ligger ikke højere end nabokommunernes - tværtimod, lyder det fra byrådet.

Furesø Kommune har ikke fået adgang til de beregninger, som ligger til grund for de foreslåede justeringer af udligningen.

- Vi savner i den grad gennemsigtighed og forklaringer, og det får vi ikke. Det virker helt urimeligt, hvis vi skal ud og sænke vores serviceniveau, samtidig med at nabokommuner kan øge deres, lyder det spørgende i en pressemeddelelse.

Furesø Byråd har fået foretræde for Folketingets Social- Indenrigs- og Børneudvalg den 5. april. Her vil repræsentanterne for Furesø Kommune uddybe synspunktet om, at udligningsreformen bør udskydes, indtil beregningsforudsætningerne er fuldt belyst.

Ifølge ekspert i kommunal økonomi, Niels Jørgen Mau Pedersen, bliver udligningsreformen næppe udskudt på grund af Furesø Kommunes ønske.

- Reformen skal forhandles på plads i april måned, ellers bliver det for sent. Jeg har ikke set fortilfælde på, at man udsætter en reform, fordi en enkelt kommune ønsker dette. Så det vil jeg forholde mig skeptisk overfor, siger Niels Jørgen Mau Pedersen, projektchef ved Vive.

Han ser heller ikke noget unormalt i at beregningsmodellerne ikke er lagt frem.

- Jeg mener ikke det er usædvanligt, at man ikke lægger alle beregningsmodellerne frem under selve forhandlingsforløbet. Man skal tænke på, at man sidder i en forhandlingssituation, hvor det kun er forhandler, som sidder med alle informationerne, forklarer Niels Jørgen Mau Pedersen.

Forhandlingerne fortsætter da også for fuld udblæsning, og det har fået socialdemokraten Nick Hækkerup til at gå i aktion.

Sammen med partiets forhandler Magnus Heunicke har han været i dialog med borgmester Ole Bondo Christensen og viceborgmester Preben Sandberg Pettersson.

- Magnus Heunicke tog spørgsmålet om udlændingenes uddannelsesniveau med til forhandlingsbordet for at få det pillet ud. Efterfølgende har regeringen ændret i det, så en række konservative kommuner tilgodeses. Det ligner mere og mere en politisk nålestiksoperation, som Furesø Kommune kan blive ramt af, siger Nick Hækkerup, som er valgt i Egedalkredsen.

- Socialdemokratiets mål med forhandlingerne er at få afbødet de store konsekvenser, som forslaget til udligningsreformen medfører, lyder det fra Nick Hækkerup.