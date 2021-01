FC Nordsjælland vil give de bedste danske drenge og piger muligheden for at blive fodboldspiller i klubben, lyder det efter ejerskiftet. Strategien fortsætter, men der føres store summer ind i setupet. Foto: Jens Berg Thomsen Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix/Ritzau Scanpix

Millioner på vej ind i FC Nordsjælland

Den nye ejerstruktur betyder 100 millioner euro til FC Nordsjælland og til to akademier i Afrika

Furesø - 31. januar 2021 kl. 10:18 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

Med den nye ejerstruktur i FC Nordsjælland og Right to Dream er der penge på vej ind i foretagenet. Mange penge. Mansour-gruppen, der fremover sætter sig på aktiemajoriteten i selskabet, vil sende 100 millioner euro ind "up front", sagde den hidtidige bestyrelsesformand og klubejer Tom Vernon på sidste uges pressemøde.

Pengene er dog ikke "kun" til FC Nordsjælland-delen, for det nuværende Right to Dream-akademi i Ghana kan se frem til en opgradering, og der skal også opføres et helt nyt akademi i Mansour-familiens hjemland, Ægypten. Hvordan den store sum skal fordeles mellem de tre grene ligger ikke klar, men den danske del står over for en pæn opgradering. På pressemødet stod det klart, at den nuværende strategi i FC Nordsjælland med fokus på talentudvikling og videresalg fortsætter. Tom Vernon sagde også, at Mansour-familien fremover ejer mindst 70 procent af aktierne.

"Vi vil optimere vores nuværende setup. Det er et kæmpe mål for os at komme tættere på den europæiske top på akademisiden. Vi er godt på vej, men vi vil gerne tage yderligere skridt hen over de næste år," siger den nye medadministrerende direktør på den sportslige side Mikkel Hemmersam.

"På både herre- og kvindesiden kommer der investeringer. Det grundlæggende bliver ikke lavet om, men det her giver mulighed for, at det kan gå lidt hurtigere, end hvis vi selv havde skullet stå for det," siger den nye mand med det øverste sportslige ansvar i FC Nordsjælland.

Fokuset i det nye ejerskab er uændret, blev der sagt flere gange på det virtuelle pressemøde, hvor det nye ejerskab blev præsenteret.

"Vi vil sammen med vores vestafrikanske venner skabe et internationalt topmiljø på U19-siden her i Danmark. Vi vil skabe et internationalt talentmiljø her i Danmark, så vi fremover kan få endnu bedre spillere. Det er noget, vi synes, vi vil kaste en masse ressourcer i," siger Mikkel Hemmersam.

Mens det sportslige ligger hos Mikkel Hemmersam, bliver Trine Hesselund Topp Møller også deladministrerende direktør med ansvar for den kommercielle side af FC Nordsjælland og dermed også publikumsdelen.

"Vores mål er at forstærke relationen til det, vi kalder vores community. Det er vores partnere, det er vores fans, vores samarbejdsklubber og det er i høj grad vores nærmiljø. Grundlæggende har vi fokus på tre ting: Vi skal være flere mennesker, vi skal have skabt tættere relationer i vores nærmiljø her i Farum og omkringliggende kommuner. Vores mål er flere mennesker på stadion. Det er der ikke nogen nem løsning på, og det bliver et langt, sejt træk," siger Trine Hesselund Hopp Møller.

"Men vi tror også på, at vi med udgangspunkt i Right to Dream har en unik mulighed for at skabe en unik position, og at de også kan styrke det kommercielle fundament fremadrettet. Det kræver også, at vi får noget mere fyld på vores fortælling om, hvem vi er, og vores værdier. Det globale afsæt skal ind i den lokale fortælling her, hvor vi er: I Farum og i Nordsjælland. Vi skal være mere relevante og nærværende. Og så skal vi være mere synlige som et aktiv i vores lokalsamfund og i hele regionen," siger den nyudnævnte direktør.