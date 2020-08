Se billedserie Det milliobndyre køleanlæg skal give NCK mulighed for at lave designede kemiprodukter.

Milliondyr fryser installeret i Farum

Furesø - 20. august 2020 kl. 07:32

Ude i forsknings- og kemivirksomheden NCK i Farum har de fået installeret et køleanlæg lidt ud over det sædvanlige. Det er et såkaldt proces-køleanlæg til nye procesanlæg til biotek- og farmaindustrien. Hele herligheden er leveret af Multi Køl & Energi A/S.

NCK har et ældre pilotanlæg på virksomhedens adresse i Farum, hvor man også har et stort laboratorium.

- Vi ønskede at udvide kapaciteten og forny teknologien. NIRAS kom herefter med 10 scenarier, hvor vi besluttede, at det ville være for vanskeligt at renovere, så vi valgte at bygge nyt. Den beslutning er vi bestemt glade for, smiler Project Manager Karsten L. Petersen, NCK A/S.

- Vi er en såkaldt "pilot plant", der laver miniserier af designede kemiprodukter. Vi udvikler de kemiske processer, der herefter af andre kan benyttes i en masseproduktion, fortæller Karsten L. Petersen.

Han har haft ansvaret for etableringen af både bygningen og opskalerings-anlægget, fra det blev besluttet i 2018 med byggestart i oktober 2018, til det blev afleveret til bygherre i første halvår 2020 til den aftalte pris

Bygningen er yderst gennemtænkt med mange vinduer og ovenlys, så man kan få dagslys ind i alle produktionsrum i bygningen. På taget er der solceller ved siden af køleanlæggene, så man er i stand til at opfylde CO2-kravene.

Nu er man nu over testfasen og klar til at gå i produktion. Hele projektet har kostet lidt over 60 mio. kr.

Til opgaven valgte NCK det rådgivende ingeniørfirma NIRAS A/S, der valgte Multi Køl & Energi som hovedentreprenør på køledelen. Køleentreprisen indeholdt leveringen af alle kølemaskiner, men også hele den store, komplekse glykolrørsinstallation til både ventilationsanlæggene og proceskøl til de fem suiter, der skal bruge glykol ved -25°C og helt op til +120°C.

- Kølemaskinen til lavtemperatur glykolkredsen er projekteret og produceret af Multi Køl & Energi A/S selv, designet med det naturlige kølemiddel ammoniak (NH3) og med en køleeffekt fra 15-75 kW ved en fordampningstemperatur på -28°C, fortæller projektleder Joachim Güldner, Multi Køl & Energi A/S.

Kølemaskinen er konstrueret så kompakt, som det kan lade sig gøre, når der skal tages højde for service og respektafstande. Den specialbyggede kølemaskine optager kun 2 x 1,5 m gulvareal, hvilket var et ufravigeligt krav i udbudsmaterialet. Kølemaskinen blev leveret med en FAT test som NIRAS godkendte uden anmærkninger.

- Proceskølemaskinen køler et højkoncentreret 45% ethylenglykol medie, som via pumper cirkuleres med en fremløbstemperatur ned til -25°C ud til fabrikkens fem suiter, hvor reaktor og kondensor er placeret. Den høje koncentration af glykol og lave temperatur har stillet en række ekstraordinære krav til produkt- og byggematerialerne i projektet, uddyber maskiningeniør Peter Piilgaard, Multi Køl & Energi A/S.