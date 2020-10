Miljøjagten besøgte Solvangskolen

FARUM: I uge 40 satte Solvangskolen miljøet på skoleskemaet for eleverne i 3. til og med 5. klasse, da skolen fik besøg af Miljøjagten, som leverer et sjovt, aktivt og inspirerende forløb, hvor fokus er på miljø, klima og bæredygtig udvikling. De

Miljødebatten rundede de hektiske og spændende dage af. Her var et panel bestående af borgmester Ole Bondo Christensen, Ole Laugesen (teknisk serviceleder på Solvangskolen) og Tommy Dal (grøn guide fra Allerød Kommune), som sammen forsøgte at svare på elevernes spørgsmål. Og de var kritiske, indsigtsfulde og ikke altid lige lette at svare på.