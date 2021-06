Denne havørn er fotograferet ved Tissø, men nu kan man med lidt held møde det fantastiske syn ved de lokale søe,r, hvor et ungt par er ved at opfostre et hold unger. Arkivfoto: Peter Andersen

Milepæl: Havørne stifter familie ved lokal sø

Det er er vildt syn, når en havørn med et vingefang på næsten to og en halv meter kommer susende henover Furesøen eller Farum Sø.

Der er god grund til at glæde sig over det fantastiske syn. For den er god nok. Naturstyrelsen bekræfter, at et ungt havørnepar har bygget rede og er ved at opfostre næste generation i en rede tæt på en af de lokale søer.