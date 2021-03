Midlertidigt testcenter i Espebos fælleshus

Sidste uges markante stigning i Furesø Kommunes smittetal handler for en stor del om et lokalt smitteudbrud i Boligselskab Espebo på Ryetvej i Værløse.

- Vi vil gerne benytte chancen til at rose kommunen for det gode samarbejde I forbindelse med de lokale udbrud i Espebo. Vi ser frem til, at der på onsdag bliver oprettet midlertidig testcenter i fælleshuset på Ryetvej, siger Niels Teinhart, formand for VAB.