Midlertidig grussti på vej

- Perimetervej skal laves færdig, men Furesø kommune er sammen med borgere i Jonstrup og interesseorganisationerne i området ved at finde den bedste løsning, så der bliver så god plads til naturen som muligt, samtidig med at cyklister og gående trygt kan bruge cykel- og gangstien, siger Ellen Hvidt Thelle, centerchef i Center for By og Miljø.

- Vi er meget glade for, at Freja og kommunen har taget initiativet, som vil give en tryg sti for børnene til daginstitution og skole. Det er en midlertidig løsning, som passer godt ind i den langsigtede løsning om at gøre Perimetervej til en sikker vej For alle uden gennemkørende trafik og med lav hastighed og hensyn til naturen, lyder det fra Per K. Larsen, formand for Jonstrup 89