Michael modtog Kaj Øgaard-prisen

- Bestyrelsen besluttede, at pengene skulle bruges til at indstifte en pris i Kaj Øgaards navn. Prisen gives til en person i Hareskov IF Fodbold, som arbejder i Kaj Øgaards ånd, forklarer Jim Midjord, formand for Hareskov IF Fodbold.

- Som træner for årgang 2013 og 2015 har Michael sikret en fantastisk start på foreningslivet for en stor gruppe af børn (med forældre). Michael har været arkitekt til en ny og innovativ tilgang til "minifodbold" - en legende og fantasifuld introduktion til det et gå til fodbold for de yngste. Motiveret, engageret, initiativrig, pædagogisk, energisk, passioneret og professionel er nogle af de mange positive ord der ligger bag motivationen for at tildele året pris til Michael Markussen. Han har i høj grad har været en sand "ildsjæl", der lever op til Kaj Øgaards eftermæle og fortjener at blive den første modtager af prisen, lyder det i begrundelsen.