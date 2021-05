Mia Omø er ny forstander for Solgaven. Pressefoto

Mia Omø er ny forstander på Solgaven

Nye udfordringer og forandring er grunden til, at Mia Omø begynder at arbejde på Solgaven

Furesø - 10. maj 2021 kl. 14:21

Det er et kendt ansigt i Den Sociale Virksomhed, som 1. maj rykker arbejdspladsen fra Hvidovre til Farum og indtager forstanderkontoret på Solgaven. Mia Omø med det fulde efternavn Lundsgaard Larsen har siden 2014 været forstander på det selvejende tilbud Røde Kors Herberg for Kvinder, der - ligesom Solgaven - har driftsoverenskomst med Region Hovedstaden.

"Det er vigtigt for mig at slå fast, at jeg ikke flytter mig, fordi jeg er ked af at være, hvor jeg er. Jeg har haft syv fantastiske år på herberget. Men herberget er et sted nu, hvor det går rigtig godt takket være dygtige medarbejdere og mellemledere," siger Mia Omø og forklarer, hvorfor hun søgte forstanderjobbet på Solgaven.

"Jeg søgte stillingen, fordi jeg trives godt i forandring og udvikling. Herberget er nået vanvittig langt, og min ledelsesopgave har ændret sig. Jeg synes, at der er en spædende ledelsesopgave på Solgaven. Og så er det også spændende at skulle arbejde med en ny målgruppe. Jeg glæder mig og ser frem til at understøtte den udvikling, der er behov for på Solgaven."

Tillid og opbakning Mia Omø er uddannet folkeskolelærer fra Zahles Seminarium i 2006. Interessen for lærerfaget og ikke mindst børn med særlige udfordringer blev vakt, da Mia som 18årig fik job som lærervikar for en 6. klasse, hvor en del af børnene havde det svært.

"Ledelsen anede ikke, hvad de skulle gøre og placerede så den 18årige lærervikar som klasselærer. Jeg syntes, at det var nogle vidunderlige børn," siger Mia Omø og fortæller grinende, at hun til sit første forældremøde tog perlehalskæde på og klippede sig korthåret for at se ældre ud.

Mia Omø er 41 år, gift med Andreas og mor til Bertil på 3 ½ år. Familien bor i en lejlighed i Københavns Nordvest kvarter og har for nylig købt et sommerhus ved Sjællands Odde. Jk