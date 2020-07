Se billedserie Mette Cristine Schou Frandsen arbejder professionelt med løsninger til fiskefarme. Nu er hun blevet formand for græsrodsbevægelsen Verdens bedste fødevarer, som vil ubdrede kendskabet til danske fødevarer. Foto: Mikkel Kjølby

Send til din ven. X Artiklen: Mette vil slå et slag for Verdens Bedste Fødevarer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mette vil slå et slag for Verdens Bedste Fødevarer

Furesø - 10. juli 2020 kl. 09:29 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Græsrodsbevægelsen Verdens Bedste Fødevarer har som mål at fremme kendskabet til danske fødevarer. I sidste uge blev Farumborgeren Mette Cristine Schou Frandsen valgt som formand.

Hun arbejder for OxyGuard, som fra hovedkontoret på Farum Gydevej leverer løsninger til moderne fiskefarme.

- Vi sælger primært til kunder i udlandet. Det er en kæmpestor branche. Og Danmark er et foregangsland. Den danske model er kendt i hele verden. Vi er kendt for vores måde at gøre produktionen mere miljørigtig. På det punkt har vi et forspring, og det skal vi udnytte, fortæller Mette Cristine Schou Frandsen.

Det er netop hendes viden om fiskebranchen, som er grundlaget for formandsposten.

- Der er tale om en stor platform. Vi kommer ud til mange med vores budskaber. Fokus har været lagt på landbruget, fordi mange af vores medlemmer er landmænd. Vi skal bruge platformen til at fortælle om andet og mere end landbrug. Den danske fødevareproduktion er meget bredere. Jeg vil arbejde for at få flere faggrupper med, siger Mette Cristine Schou Frandsen og fortsætter:

- Vi kan lave det brede fokus. Vi kan drive den samlede fødevareproduktion frem.

Formandsposten giver Mette Cristine Schou Frandsen en platform. Men hun har ingen planer om at blive TV-kendis. Næh, hun har fundet en anden vej ind i folks bevidsthed.

- Jeg vil række ud til folkeskolelærerne. De har en af de vigtigste roller i det samfundet. Mange af de ideér man slæber med gennem livet, kommer fra skoletiden, hvor man stadig er åben og nysgerrig. Børnenes kendskab til fødevareproduktion vil brede sig ud i familierne, forklarer Mette Cristine Schou Frandsen.

Arbejdsgiveren Oxyguard har tilladt, at hun bruger noget arbejdstid på formandsposten, men ellers bliver det interessetimer. Mette Cristine Schou Frandsen har gennem årene brugt interessetimer til at skrive blogs om fødevareproduktion.

- Jeg havde min egen platform, og skrev artikler der. Jeg fusionerede med Verdens Bedste Fødevarer sidste år. Det gjorde vi, fordi der manglede en platform, som samlede forbrugere og producenter til faktabaseret udveksling af viden, forklarer Mette Cristine Schou Frandsen, som arbejdsmæssigt har haft et fokus på fiskeprotein.

- Mit udgangspunkt er, hvordan vi kan brødføde verden på den mest bæredygtige måde ud far videnskabelige parametre. Der kommer vi hurtigt over i fiskeprotein. Man kan producere gode proteiner for få resurser med fisk.

Verdens Bedste Fødevarer har Hr og Fru Danmark som medlemmer, men også en række store virksomheder fra fødevarebranchen.

- På sigt vil vi oprette en fond. Pengene vil blive delt ud til ting, som fremmer vores formål, som er at fremme danske fødevarer med fokus på bæredygtighed, dyrevelfærd og arbejdsmiljø.