Mette Fog-Petersens nye virksomhed vil hjælpe småbørnsfamilier. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Mette sadlede om i sit arbejdsliv: Vil hjælpe småbørnsfamilier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mette sadlede om i sit arbejdsliv: Vil hjælpe småbørnsfamilier

Især under coronanedlukningen har småbørnsfamilier det svært. Det vil Mette Fog-Petersen fra Værløse hjælpe med gennem sin nye virksomhed. Selv sadlede hun om for år tilbage

Furesø - 14. marts 2021 kl. 08:48 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

Mette Fog-Petersen, der bor i Værløse, har sat en ny virksomhed i søen. Småbørnsfamilier.dk skal støtte forældre og børn i småbørnsfamilier, og Mette Fog-Petersen vil bruge sin mangeårige erfaring som tidligere pædagog i en vuggestue.

"Der kan herske en skuffelse over, at en barsel ikke er blevet det samme, som det, man håbede på. Hele idealbilledet af at blive forældre, kravene over for sig selv og egen kunnen kan være så tårnhøj, og vi alle kan falde igennem," siger hun.

Brugte sygemelding til at sadle om Hun brugte selv en stresssygemelding til at sadle sit arbejdsliv om og har også selv tvillinger, der i dag er ti år gamle. Baggrunden som pædagog blev suppleret med en 4årig psykoterapeutuddannelse. som blev gjort færdig, så i dag er sygemeldingen på god afstand.

"Jeg kunne dengang slet ikke leve op til den barre, jeg havde sat for mig selv," siger Mette Fog-Petersen.

"I dag har vi jo også coronanedlukninger, og det gør det endnu sværere. Mange nybagte mødre kommer ikke nok ud, mens faren måske stadig arbejder. Jeg tror, at der kan komme meget store effekter, når det pædagogiske personale engang skal tage imod de børn, der er helt små i dag og født under denne isolation uden mødegrupper og mulighed for legeaftaler. Jeg ved, at det er noget, som sundhedsplejerskerne også har en stigende bekymring over det," siger Mette Fog-Petersen og nævner områder som motorik og sprog, der kan blive underudviklet.

"Jeg vil meget gerne bare hjælpe de her familier," siger hun.

Går mest op i parforholdet Metoden bliver - når restriktioner tillader det - at Mette Fog-Petersen tager ud til samtaler og familierådgivning, fortæller hun.

"Jeg går allermest op i parforholdet. Jeg tror, at hvis forældrene har et sundt parforhold, så avler det også sunde børn. Forældrenes tanker, mønstre og adfærd sætter sejl og styrer stemningen i hjemmet. Det får afgørende betydning for hele familiens trivsel og udvikling. Det leder også over i alt det med corona, fordi de nybagte mødre er mere isoleret end nogensinde. Partneren arbejder måske også hjemme og mødes af en partner, der ikke er blevet isoleret, og det stiller måske store krav og får konfliktniveauet til at eskalere, og det kan i den grad påvirke et lille barn. Mit fokus er at støtte de her forældre," siger Mette Fog-Petersen.