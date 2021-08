Se billedserie Bybækskolen i Farum Midtpunkt var rammen om Mettes skoleliv. Her dannedes hendes kreativitet, ansvarlighed og humoristiske sans i et tillidsfuldt miljø. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Mette Frobenius tur-retur til barndomslandet

27. august 2021

For den 5-årige Mette var det noget særligt, når familien spiste morgenmad på terrassen. For hun kunne nyde forældrenes nærhed lige indtil, de kunne høre klokken ringe ind. Så strøg hun ned af trapperne, forbi Pedel Ebbesens lejlighed på hjørnet, henover hegnet - bare fordi det var sjovere at smutte genvej - og på ingen tid var hun i klasseværelset sammen med Camilla, Preben, Lars, Lea, Theis og alle de andre rødder på den allerførste årgang på Bybækskolen.

- Jeg elskede virkelig at gå i skole. Vi havde en flok unge engagerede lærere, som gik mere op i at lære os at være gode kammerater, end i om vi kunne sætte kommaer. Lærernes relation til forældrene var også meget tæt. Jeg husker nogle forældremøder, som udviklede sig til en fest med såvel forældre som lærere, griner Mette Frobenius.

- I det hele taget var det et børneparadis. Vi rendte ind og ud hos hinanden. Vi låste jo aldrig dørene. Det var et meget tillidsfuldt sted at vokse op. Der var et stort sammenhold. Børn og forældre var meget mere sammen end i dag. Alle de voksne tog ansvar for andre børn. Og så var der jo ingen skærme til at forstyrre os. Der var kun en tv-kanal. Der var tid til at læse »Det lille hus på prærien og gå en tur med familiens hund, Bumle, oppe på volden, fortæller Mette Frobenius og tænker tilbage på nytårsaften i fællesrummet i Blok 16.

- Det var med Shu-bi-dua på højtaleranlægget. Børn og voksne festede og dansede sammen og havde det sjovt. Der var ingen aldersophævning. Man var mere sammen om det, erindrer Mette Frobenius.

Familien Frobenius flyttede fra Frederiksberg til Farum Midtpunkt i 1975, hvor de mødte ligesindede mennesker.

- Min familie valgte Farum Midtpunkt i stedet for et kollektiv. I Farum Midtpunkt mødte de mange andre idealistiske ildsjæle og der var jo fællespisning og en masse andre sociale arrangementer. Men det var også et politisk bevidst miljø. Min far sad i byrådet for Socialdemokratiet, og folketingspolitikeren Helle Degn var en af familiens nære venner, fortæller Mette Frobenius.

Et hårdt ungdomsliv

Mette Frobenius elskede Bybækskolen så højt, at hun trods en flot afgangseksamen i niende tog 10. klasse med.

- Det var en skole, hvor vi fik lov til at tage ansvar. Når vi foreslog at bruge hele featureugen på "Dansens Historie" fik vi lov til det, men så skulle vi også tage ansvar for, at alle de små kunne være med. Vi lærte, at det sværeste er at rejse sig op og tage initiativ og ansvar. Det opmuntrede lærerne os til, fortæller Mette Frobenius, som dog også husker nogle episoder, hvor relationen til lærerne blev lidt for tæt.

- Jeg husker en lærer, som fortalte os om, hvordan han havde været afghanerskæv, og så var der en lærer, som meddelte, at i dag var hun ikke så oplagt, fordi hun havde fået en abort dagen før. Det er rimelige friske oplysninger at dele med en 7. klasse. Men lad os sige det sådan - vi sad musestille og hørte efter....

Dagene gik med musik i Billen og Ellegårdsfester i en alt for ung alder.

- Jeg fik 30 kroner i lommepenge hver uge. En halv flaske kirsebærvin kostede 10 kroner, det samme gjorde indgangen til Ellegården, så var der lige til nogle smøger. Bagsiden af medaljen var, at vi fik lov til at drikke os i hegnet, fra vi var 13 år. Det var ikke sundt. Så vel var der en stor frihed, men det kostede noget for nogle af os. Balancen havde måske været lidt mere forældre-kontrol. For nogle var meget overladt til sig selv. Og jeg har venner, der senere røg ud i reelle misbrug. Nogle kom ikke videre, siger Mette Frobenius.

Farum Midtpunkt blev ikke ved med at være et paradis for Familien Frobenius. Beboersammensætningen ændrede sig efterhånden, og huslejen steg. Da Mette gik i 9. klasse, købte familien et rækkehus i Bybækpark på den anden side af motorvejen.

- Det var blevet for dyrt at bo i Farum Midtpunkt. Det var billigere at købe et rækkehus. Der gik det galt i Farum Midtpunkt, at kommunen brugte bebyggelsen til social dumping. Hvis man samler for mange folk, som ikke kan tage socialt ansvar, så går det ikke. Det blev vist rigtig slemt en overgang, men jeg kan forstå, at det er blevet meget bedre i dag.

Mette fravalgte det private gymnasium 200 meter fra hoveddøren. I stedet tog hun til Stenløse Gymnasium sammen med en flok kammerater fra Farum.

Mellem 2. og 3G flyttede hun ind i et kollektiv på Dorthesvej ved Furesøen. Nogle år senere flyttede hun ind i en ungdomsbolig i Fuglsangpark. Hun levede det ubekymrede ungdomsliv i Farum.

- Vi kom fast på Diskotek Mainstreet hver torsdag, fredag og lørdag. Det var fantastisk. Det var meget lokalt. En udvidet havefest, hvor alle kendte alle. Men jeg er glad for at vi ikke talte antallet af genstande, for vi drak helt sikkert for meget.

Mette fik en forrygende flot studentereksamen og tog direkte videre til Handelshøjskolen, hvor hun tog en bachelor på de nominerede tre år. Der skulle så gå yderligere syv år, før hun fik afsluttet sin kandidatgrad i erhvervsjura.

- Jeg var begyndt på Stand Up og var blevet publikumsopvarmer på Husk lige tandbørsten, så jeg festede løs hver aften og skar ned på studiet, hvor jeg kun tog et fag pr. semester. Da jeg blev færdig med uddannelsen, var jeg kommet så langt med Stand Up, at jeg bare kunne klappe mig selv på skulderen. Jeg har aldrig søgt et arbejde som erhvervsjurist, men jeg har fået nogle jobs hos store virksomheder, fordi jeg har den ballast.

- At jeg gennemførte uddannelsen, var mest for at bevise overfor mig selv, at jeg godt kunne tage sådan en uddannelse. For sådan er jeg. Når jeg sætter mig et mål, så gør jeg det. Det var mig selv, der stod op hver morgen og tog bussen til Stenløse. Det var mig selv, der gjorde erhvervsjuraen færdig. Ingen andre gjorde det for mig, siger Mette Frobenius med stolthed i stemmen.

En by i byen

Mette Frobenius blev gift med hollandske Joost og fik børnene Boris og Sofie som i dag er 19 og 20 år. De blev skilt i 2008, men forinden var de flyttet ind et sted, hvor Mette kunne genkende sig selv fra barndommen i Farum Midtpunkt.

- Vi boede på Vesterbro, men det var ikke børneegnet. Vi ledte efter luft og lys. Det fandt vi på Islands Brygge. Bryggen har den samme fornemmelse som Farum Midtpunkt af at være en by i byen og have et fællesskab og sammenhold. Mine børn har også gået i skole med alle deres venner fra blokken.

Hun tænker tilbage på tiden i Farum Midtpunkt med taknemmelighed.

- Vi lærte at være en del af en flok. Både at tage hensyn til de andre, men også at tage initiativ. Begge dele er afgørende styrker i livet. I dag synes det, som om vi er mere ego-centrerede - og sløve. Det kan i hvert fald være sundt at kigge op fra sin smartphone fra tid til anden, og lige sikre sig, at de andre også har det godt. Jeg har i hvert fald taget med fra Farum Midtpunkt at "Frihed er vigtigere end friværdi". Det gælder stadig - huspriserne taget i betragtning.