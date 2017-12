Lene Munch-Petersen står til en stor forfremmelse fra næstformand til formand. Socialdemokraten bliver formand for udvalget for Miljø, Natur og Grøn Omstilling. Helt usædvanligt får dette udvalg også ansvaret for udviklingen af Flyvestation Værløse. Dermed er der ikke meget tilbage til udvalget for Byudvikling & Bolig.

Mere demokrati for 1,1 millioner

Allerede på valgnatten lagde borgmester Ole Bondo Christensen (S) op til, at antallet af udvalget skulle sættes i vejret fra fem til syv. Undervejs i konstitueringsprocessen blev der brug for endnu en formandspost, og vupti opstod udvalg nummer otte, det fik navnet udvalget for Digitalisering & Innovation.

- Baggrunden er, at vi har haft nogle udvalg med meget stor ressortområder som eksempelvis miljø, plan og teknik udvalget samt børne og skoleudvalget. Det laver vi om på nu for at sikre bedre borgerinddragelse og for at give politikerne i de enkelte udvalg bedre mulighed for at komme bedre ind i sagerne og behandle dem grundigt, forklarer den socialdemokratiske viceborgmester, som betragter udvidelsen som en opkvalificering af arbejdet.