Mercur Film vil lave en dansk Halloween-gyser

For naturligvis handler det også om at vække opsigt, når man som nye filmselskab forsøger at sparke døren ind til filmbranchen. Mercur Film satser på nye talenter, mindre produktioner og synergier mellem ejerkredsens virksomheder.

Derfor tager Daniel Sørensen gerne chancer. En film om Stein Bagger kommer naturligvis med visse risici. For hvad er sandheden om Stein Bagger? Hvordan fortæller man historien uden at glorificere svindleren? Og hvordan stabler man en produktion på benene som nyt filmselskab?

- Det er bestemt realistisk at starte et filmselskab. Vi er en gruppe af forretningsfolk. Vi har tidligere overtaget hoteller og restauranter, hvor vi fik at vide, at det ikke kunne lade sig gøre, men det kunne det. Vi kommer med et andet syn på branchens muligheder, siger Daniel Sørensen, som har mødt stor opbakning.