Medlemstal vækker glæde og bekymring - holder tendensen?

Fremgang til udendørs sportsgrene som golf og tennis, men en mindre tilbagegang for indendørs sportsgrene. Nogenlunde sådan kan medlemstallene i 2020 for de 78 idrætsforeninger under DIF og DGI i Furesø Kommune sammenfattes.

Udvalgsformand Tine Hessner (RV) er glad og lettet over tallene for 2020, men mener ikke af faren er drevet over for foreningerne. Den nuværende nedlukning vil få konsekvenser.