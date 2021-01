Medie: Ægyptisk kæmpeimperium overtager FC Nordsjælland

Ejerskabet af FC Nordsjælland skifter hænder, skriver bold.dk. Efter flere dages summen og rygter om, at noget var på vej, skriver bold.dk i dag, at ægyptiske Mansour Group har købt selskabet bag den professionelle fodboldafdeling.

Har indkaldt til pressemøde

FC Nordsjælland og Right to Dream har onsdag den 20. januar indkaldt til pressemøde om "vedrørende nye investorer, ny ejerkonstruktion og ny topledelse i både fodboldklubben og Right to Dream-organisationen."

På grund af coronapandemien bliver pressemødet afholdt virtuelt.